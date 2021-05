Паника в Китай, небостъргач се разтресе без причини

П аника в Китай, след като небостъргач започна да се люшка без да има регистрирано земетресение.

Небостъргачът "СЕГ Плаза" в град Шънджън в южната част на Китай е с височина 291 метра. Той се разтресе по незнайни причини, а сградата беше евакуирана след сцени на паника.

Хората бяха изведени от сградата веднага след труса. Излъчени кадри в социалните мрежи показаха как стотици пешеходци бягат от периметъра на зданието, разположено в ултрамодерния мегаполис, намиращ се в близост до Хонконг.

Panic in China as skyscraper mysteriously begins to shake despite NO earthquakes in the area



ਚੀਨ ਚ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ



