Свят

Мъж е обвинен в опит за убийство на Сам Алтман, шефа на OpenAI

Заподозреният е действал целенасочено, твърдят американските власти

15 април 2026, 16:37
Източник: Getty

П овдигнаха обвинение на мъж за опит за убийство, след като е бил заподозрян, че е хвърлил коктейл "Молотов" по дома на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, съобщи Sky News.

По данни на ФБР 20-годишният Даниел Морено-Гама е бил заснет от камери за видеонаблюдение да хвърля запалително устройство към имота на предприемача в Калифорния и да подпалва порта на къщата.

Никой не е пострадал.

Малко по-малко от час след това той се е отправил към централата на компанията и е заплашил да подпали сградата, твърдят властите.

Според съдебни документи Морено-Гама е противник на изкуствения интелект и вярва, че технологията ще допринесе за "предстоящото ни изчезване".

Шефът на OpenAi е съден за сексуално насилие от сестра му

OpenAI е създателят на ChatGPT, един от най-популярните чатботове в света.

Смята се, че заподозреният е пътувал от Тексас. Специалният агент на ФБР Мат Кобо заяви: "Това не е спонтанно. Било е планирано, целенасочено и изключително сериозно."

Морено-Гама трябва да се яви в съда и при осъдителна присъда може да получи доживотен затвор.

Видеозаписи от охранителни камери показват фигура с тъмна качулка, която се приближава към алеята на Алтман и хвърля коктейл "Молотов".

В отделен случай при централата на OpenAI заподозреният е заснет да взима стол и да разбива стъклени врати.

Охранители, които са се изправили срещу него, казват пред разследващите, че той е заявил, че възнамерява "да подпали мястото и да убие всички вътре".

При ареста на Морено-Гама в Сан Франциско полицията е открила запалителни устройства, кана с керосин, запалка и документ.

Прокурорът на САЩ Крейг Мисакян заяви, че властите ще третират случая като вътрешен тероризъм и ще го преследват с пълна строгост на закона.

Мъск предлага 97 млрд. долара за OpenAI, създателят на ChatGPT

Организации, които се противопоставят на изкуствения интелект, осъдиха инцидента и подчертаха, че "насилието и сплашването нямат място в дебата за бъдещето на ИИ".

Часове след атаката Алтман публикува снимка на съпруга си и детето им в блог публикация.

"Обикновено се опитваме да запазим личния си живот, но в този случай споделям снимка с надеждата това да възпре следващия човек, който би хвърлил коктейл "Молотов" в дома ни, независимо какво мисли за мен", написа той.

Милиардерът добави, че "страхът и тревогата около изкуствения интелект са оправдани", но е важно "да се намали ескалацията на реториката и действията и да има по-малко експлозии в по-малко домове, както буквално, така и преносно".

OpenAI е под нарастващ обществен и политически контрол за ролята си в националната сигурност, включително критики към предложена сделка с правителството на САЩ, която би позволила технологията ѝ да се използва в класифицирани военни операции.

Източник: Sky News    
Молотов Опит за убийство Изкуствен интелект Даниел Морено-Гама Вътрешен тероризъм Заплахи Арест ChatGPT
Последвайте ни

По темата

Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

pariteni.bg
10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 11 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 10 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 9 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой е Джефри Скругс - &quot;двойникът на Обама&quot;, когото Байдън шеговито коментира&nbsp;</p>

Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Джо Байдън шеговито коментира на събитие

Свят Преди 29 минути

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

България Преди 56 минути

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

Иран заплаши да блокира Червено море

Иран заплаши да блокира Червено море

Свят Преди 1 час

Иран: Това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието

Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

Любопитно Преди 1 час

Зендая заплени CinemaCon 2026 с визия на Schiaparelli, вдъхновена от „Дюн 3“. Актрисата сподели, че героинята ѝ Чани е по-зряла и изправена пред сурови изпитания. Премиерата на космическия епос с Тимъти Шаламе и Джейсън Момоа е на 18 декември

Снимката е илюстративна

Най-богатият човек в Австралия трябва да раздели богатството си

Свят Преди 1 час

След 13-годишна битка съдът в Австралия нареди на милиардерката Джина Райнхарт да сподели част от минното си състояние. Решението слага край на шумен спор за милиарди, включващ наследници на нейни партньори и собствените ѝ деца

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 1 час

Още един претендент казва сбогом на голямата игра

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Любопитно Преди 1 час

Меган Маркъл изненада феновете с тайна поява в кулинарно предаване в Австралия. Херцогинята влезе в ролята на гост-съдия, за да вдъхнови участниците със своя кулинарен опит, докато е на официално посещение в страната заедно с принц Хари

<p>Мъск вече е в TikTok и Instagram: Кой ще е първият трилионер в света?</p>

Илон Мъск, собственикът на X, изглежда публикува в TikTok

Свят Преди 2 часа

Потвърден акаунт с потребителско име @elonmusk се появи и в Instagram, докато милиардерът се подготвя да изведе ракетната си компания SpaceX на борсата

Алек Болдуин

Алек Болдуин след трагедията „Rust“: Припадах, не можех да ходя, искам да се пенсионирам

Любопитно Преди 2 часа

Няма друг актьор с кариера като тази на Алек Болдуин, той е участвал в големи блокбастъри и признати независими филми. Последните години на Болдуин са като неприятно влакче на ужасите, както е показано в новия документален филм на номинираната за „Оскар“ Рори Кенеди „The Trial of Alec Baldwin“

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Свят Преди 2 часа

Въоръжени мъже прекъснаха мач в провинция Ел Оро, откривайки огън по 48-годишния Хавиер Ортега. Докато полицията издирва нападателите, разследващите подозират, че реферът е бил предварително набелязана мишена

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

Свят Преди 2 часа

От Борис Джонсън до Руди Джулиани - водещи политици през годините са предлагали изключително изобретателни обяснения за предполагаемо неправомерно поведение

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Свят Преди 2 часа

Програмата „Дрон лайн“ е допринесла за елиминирането на над 30 000 руски войници

Принц Хари

Принц Хари с признание: „Трябваше да се пречистя от миналото“

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът на Съсекс обясни по време на събитие в Австралия, че е искал да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Любопитно Преди 2 часа

Кейти Холмс и Джошуа Джаксън се събраха в Ню Йорк преди общия си филмов проект „Щастливи часове“. 47-годишната актриса впечатли със сияйна визия и сподели тайните си за естествена красота

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Свят Преди 3 часа

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Любопитно Преди 3 часа

Джейми Дорнан официално поема ролята на Арагорн в новия филм „Ловът на Голъм“, режисиран от Анди Съркис. В лентата, чиято премиера е през 2027 г., се завръщат още Иън Маккелън и Илайджа Ууд, а Кейт Уинслет е сред новите попълнения в Средната земя

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

След месеци на догадки: Джейми Дорнан ще изиграе новия Арагорн във „Властелинът на пръстените“

Edna.bg

Защо децата лъжат и как губим доверието им?

Edna.bg

Гореща тенисистка показа на какво е способна една славянка (СНИМКА)

Gong.bg

Обзор на кръга във Втора лига (28 кръг, 15.04.2026)

Gong.bg

Европа ускорява разработването на резервен план за НАТО при евентуално оттегляне на САЩ

Nova.bg

Задържаха 41-годишен мъж за блудство с малолетно момиче във Велико Търново

Nova.bg