Мъж е обвинен в опит за убийство на Сам Алтман, шефа на OpenAI

П овдигнаха обвинение на мъж за опит за убийство, след като е бил заподозрян, че е хвърлил коктейл "Молотов" по дома на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, съобщи Sky News .

По данни на ФБР 20-годишният Даниел Морено-Гама е бил заснет от камери за видеонаблюдение да хвърля запалително устройство към имота на предприемача в Калифорния и да подпалва порта на къщата.

Никой не е пострадал.

Малко по-малко от час след това той се е отправил към централата на компанията и е заплашил да подпали сградата, твърдят властите.

Според съдебни документи Морено-Гама е противник на изкуствения интелект и вярва, че технологията ще допринесе за "предстоящото ни изчезване".

Шефът на OpenAi е съден за сексуално насилие от сестра му

OpenAI е създателят на ChatGPT, един от най-популярните чатботове в света.

Смята се, че заподозреният е пътувал от Тексас. Специалният агент на ФБР Мат Кобо заяви: "Това не е спонтанно. Било е планирано, целенасочено и изключително сериозно."

Морено-Гама трябва да се яви в съда и при осъдителна присъда може да получи доживотен затвор.

Видеозаписи от охранителни камери показват фигура с тъмна качулка, която се приближава към алеята на Алтман и хвърля коктейл "Молотов".

The suspect in a Molotov cocktail-style attack at OpenAI Chief Executive Sam Altman’s California home last week faces attempted murder and arson charges. https://t.co/uVYWYuOzoi — The Wall Street Journal (@WSJ) April 14, 2026

В отделен случай при централата на OpenAI заподозреният е заснет да взима стол и да разбива стъклени врати.

Охранители, които са се изправили срещу него, казват пред разследващите, че той е заявил, че възнамерява "да подпали мястото и да убие всички вътре".

При ареста на Морено-Гама в Сан Франциско полицията е открила запалителни устройства, кана с керосин, запалка и документ.

Прокурорът на САЩ Крейг Мисакян заяви, че властите ще третират случая като вътрешен тероризъм и ще го преследват с пълна строгост на закона.

Мъск предлага 97 млрд. долара за OpenAI, създателят на ChatGPT

Организации, които се противопоставят на изкуствения интелект, осъдиха инцидента и подчертаха, че "насилието и сплашването нямат място в дебата за бъдещето на ИИ".

Часове след атаката Алтман публикува снимка на съпруга си и детето им в блог публикация.

"Обикновено се опитваме да запазим личния си живот, но в този случай споделям снимка с надеждата това да възпре следващия човек, който би хвърлил коктейл "Молотов" в дома ни, независимо какво мисли за мен", написа той.

Милиардерът добави, че "страхът и тревогата около изкуствения интелект са оправдани", но е важно "да се намали ескалацията на реториката и действията и да има по-малко експлозии в по-малко домове, както буквално, така и преносно".

OpenAI е под нарастващ обществен и политически контрол за ролята си в националната сигурност, включително критики към предложена сделка с правителството на САЩ, която би позволила технологията ѝ да се използва в класифицирани военни операции.