Колко украинска територия би загубила Русия след промяната на позицията на Тръмп

Карта на Укрйна и окупираната от Русия територия. Изображението е генерирано с помощта на изкуствен интелект

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поиска Украйна да възвърне територии, окупирани от Русия, като публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social.

Това бележи промяна спрямо предишните му твърдения, че Киев трябва да направи териториални размени като част от мирно споразумение. Тръмп вече вижда възможност Украйна да възвърне десетки хиляди квадратни километри загубена територия, а включването на незаконно анексирания Крим би увеличило още повече тази площ, пише Newsweek .

Нов подход към политиката спрямо Киев

Публикацията на Тръмп в Truth Social сигнализира потенциална промяна в политиката му към Украйна. Преди това той оказваше натиск върху Киев за отстъпки и предлагаше териториални размени за мир. Украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял тези предложения, като ги смята за противоконституционни. Коментарите на Тръмп, критикуващи руската икономика, подкрепят способността на Европа и НАТО да помогнат на Украйна да устои и да възвърне загубената си територия, като предоставят подкрепа за Киев.

Детайли за териториите под контрол на Русия

Русия контролира почти 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна. Тази територия включва Крим (27 000 кв. км.), завзет през 2014 г., и части от източната и югоизточната част на страната. Коментарите на Тръмп бяха възприети от някои медии като подкрепа за възвръщането на Крим, което е често споменавана цел на Украйна в конфликта.

NEW: The Kremlin is using nuclear threats to influence US President Donald Trump to stop his efforts to secure peace in Ukraine.⬇️(1/3)



Russia launched a multipronged informational campaign intended to mask Russia’s economic weakness that Trump recently correctly identified.… pic.twitter.com/4YnfF7VrJ5 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 25, 2025

Москва се е концентрирала основно върху четири области на Украйна – Луганск и Донецк (Донбас), Запорожие и Херсон – но последните усилия в североизточната част на страната подсказват за допълнителни цели, пише Sky News .

Силите на Владимир Путин контролират почти целия Луганск, но около 30% от останалите области остават под контрола на Украйна и са ожесточено оспорвани.

Русия е контролирала значително повече от територията на Украйна скоро след началото на пълномащабното нахлуване.

Въпреки голямото числено превъзходство, Русия до голяма степен не е успяла да постигне значителен напредък след първите дни на пълномащабното настъпление.

Нейните сили са напредвали последователно, но бавно и с огромни загуби. Ключовите градове в Донбас остават под украински контрол, въпреки че са под атаки вече повече от десетилетие.

Може ли Украйна да обърне хода при Покровск?

Някои от най-ожесточените боеве се водят в региона Донбас в източната част на Украйна, индустриално сърце на страната и също така място на някои ключови стратегически отбранителни позиции.

Един от важните градове е Покровск, жизнен пътен и железопътен възел, който някога е бил дом на около 60 000 души и който вече месеци е подложен на непрестанни атаки от руски сили.

Голяма част от града е обкръжена от войски на Кремъл, които упражняват натиск, за да опитат да изтласкат защитниците. Има предположения, че Покровск скоро ще падне, въпреки упоритата му съпротива през толкова дълъг период.

Съобщава се, че руските сили контролират всички маршрути за снабдяване на града, което затруднява Украйна да доставя ресурси на своите войски там.

Въпреки това, последните съобщения за украинско контранастъпление в тази част на фронта оспорват някои от предположенията относно Покровск, макар да не е ясно дали това ще е достатъчно да промени общата ситуация.

„Крепостният пояс“, който спира Русия вече десетилетие

В другите части на Донбас руските сили продължават да напредват към т.нар. „крепостен пояс“ на Украйна: мрежа от четири града, включително Краматорск и Славянск, която вече 11 години удържа руските сили.

Недостигът на войници, ресурси и хаотичното управление правят все по-трудно устояването на непрекъснатия натиск на Русия, но войските на Кремъл все още не са постигнали значителен напредък към който и да е от тези градове.

Полковник Павло Юрчук, чиито войски защитават малък град в северната част на крепостния пояс, заяви, че е уверен, че последният опит на Русия да пробие няма да успее.

„От военна гледна точка изглежда правилно - на картата изглежда подредено - но след почти три и половина години война всички знаем, че такива дълбоки маневри и широки флангови операции не са силата на Русия“, каза той пред Асошиейтед прес.

Боеве в североизточна Украйна

Междувременно руските сили са напреднали близо до Купянск в североизточна Украйна, недалеч от крепостния град Харков, съобщи миналата седмица мозъчният тръст Институт за изследване на войната (ISW).

Както при другите цели по украинската фронтова линия, Купянск е ключов транспортен и логистичен център, където се събират няколко основни железопътни линии.

Министерството на отбраната на Русия официално потвърди намерението си да напредва в Харковска област, въпреки че тя не е един от четирите града, които Москва е обявявала за свои преди това.

То заяви в публикация в социалните мрежи в понеделник, че руските сили частично обграждат украинските защитници в Купянск, но това бе оспорено от ISW, която посочи, че не е видяла геолокализирани доказателства.

Руският министър на отбраната твърди, че силите му възнамеряват да използват завземането на Купянск, за да атакуват допълнително в региона в няколко посоки едновременно, включително към Чугуев, Изюм и Вовчанск.

АЕЦ и Крим

На юг е вероятно, че Украйна ще иска да възвърне контрола над АЕЦ „Запорожие“, която е под руска власт от март 2022 г.

Възстановяването на контрола над нея би допринесло значително за нуждите на Украйна от електроенергия.

По-нататък към крайбрежието градовете Мариупол и Мелитопол остават в руски ръце. След тях стратегически важният Кримски полуостров – свързан с Русия чрез спорния Керченски мост – е под контрол на Русия вече десет години.

Град Херсон, който беше освободен от Украйна през 2022 г. след като първоначално падна под руска окупация в ранните дни на пълномащабното нахлуване, се намира в частта на Херсонска област, контролирана от Украйна.

Градът гледа към река Днипър към територия, контролирана от Русия, въпреки че Украйна успя да установи и поддържа малък плацдарм от другата страна, въпреки силния обстрел от войските на Кремъл.

История на военните действия

След началото на войната през февруари 2022 г., Русия завзе над 45 000 кв. км., включително близки до Киев райони и големи части от юга и изтока на страната. По-късно Украйна успя да възвърне значителни територии в областите Харков и Херсон. Между ноември 2022 и август 2025 г. руските сили завзеха само 5 842 кв. км., или по-малко от 1% от страната. Към август 2025 г. общата окупирана територия е 114 493 кв. км. Въпреки забавянето на руското настъпление, Русия все още печели територии, приблизително 300–400 кв. км. през септември.

Военни анализи и прогнози

Финландският военен анализатор Емил Кастехелми отбелязва, че руските сили продължават атаките и се фокусират основно върху Донбас (областите Луганск и Донецк). Зеленски предупреди за планирани още две големи руски офанзиви.

Реакции на експерти

Брет Ериксън, експерт по санкции, заяви, че ако ангажиментът на Тръмп е реален, той трябва да се подкрепи с икономически мерки, тъй като санкциите, а не реториката, променят изчисленията на Кремъл. Емил Кастехелми потвърди, че руските сили продължават да напредват в Украйна.

Следващи стъпки

Анализаторите ще оценят дали коментарите на Тръмп означават обновен ангажимент на САЩ към Украйна или оставят отговорността на Европа. В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва ще продължи „специалната военна операция“, за да защити интересите си и да постигне целите си, което подсказва, че няма намаляване на активността от страна на Русия.