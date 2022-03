Руското правителство е подложено на безпрецедентна кибератака

С айтове на руското правителство са подложени на безпрецедентна кибератака, полагат се технически усилия за филтриране на идващия от чужбина интернет трафик, предаде Ройтерс, като цитира изявление на руското министерство на цифровото развитие.

Руски правителствени органи и държавни компании бяха подложени на кибератаки заради събитията в Украйна. Сайтовете на Кремъл, Аерофлот, и Сбербанк бяха сред тези, които бяха свалени или се сблъскаха с временни проблеми миналата седмица.

Министерството уточнява, че работи за приспособяване към новите условия. Преди атаките достигаха мощност от 500 гигабайта в пиковите моменти, сега мощността им е 1 терабайт, подчертава министерството. “Това е два до три пъти повече от най-сериозните подобни инциденти, за които беше съобщавано по-рано”.

⚡️ #Anonymous say their #DDoSAttack has taken down the official website of FSB, the principal security agency of Russia, Stock Exchange, and several others as part of #OpRussia.



Read: https://t.co/5PeKdi2SJ0#CyberAttack #Russia #Ukraine #UkraineRussianWar