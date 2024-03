Руският патрулен кораб „Сергей Котов“ е потънал край Крим, съобщи Украйна

С поред украински официални източници руският патрулен кораб „Сергей Котов“, за който беше съобщено тази сутрин, че е поразен от украински морски дронове край бреговете на Крим, е потънал, съобщи ДПА.

🚨Update: NATO attack destroyed another Russian warship from the Black Sea Fleet!! The patrol ship 'Sergei Kotov' has reportedly been sunk. pic.twitter.com/m0QmCGYufF

Украинското разузнаване заяви в "Телеграм", че неговото специално подразделение "Група 13", е атакувало руския Черноморски флот в близост до Керченския проток. "В резултат на удар, нанесен от морски безпилотен апарат "Магура В5", са били повредени кърмата, десния и левия борд" на руския кораб "Сергей Котов", се казва в съобщението. В него се посочва, че стойността на кораба е около 65 милиона долара.

Вестник „Украинска Правда“ съобщи по-рано днес, че руският патрулен кораб „Сергей Котов“ е бил улучен през нощта от плаващ безпилотен апарат.

Потъването беше неофициално потвърдено в Москва. Проруският военен блог „Беларуски силовик“ съобщи, че корабът е унищожен. Влиятелният блог „Рибар“, който е близък до руското министерство на отбраната, излезе с подобен коментар.

В интернет се появи видеоклип, за който се твърди, че показва удара по кораба през нощта. Във видеото се вижда кораб в залива на Феодосия, югоизточната част на Крим, да стреля по цели във водата, след което самият той бива разтърсен от мощна експлозия.

VIDEO from last night allegedly showing a Ukrainian drone hitting the Russian warship the "Sergei Kotov", a Project 22160 large patrol ship near Kerch,Crimea. Acc to Russian media it sunk near the harbor. #Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussiawar #Russia https://t.co/AublgWor7J pic.twitter.com/LNBPgixRhY

Миналата есен беше съобщено, че дронове са атакували съда, който тогава е претърпял значителни щети. Руският Черноморски флот има общо четири подобни патрулни кораба, приети на въоръжение през 2017 г.

Според Андрий Юсов, представител на Главното разузнавателно управление на министерството на отбраната на Украйна, руските сили са планирали да монтират зенитно-ракетна система на борда на поразения руски патрулен кораб „Сергей Котов“.

„Този нов кораб струва повече от 60 милиона долара. Корабите от този клас застъпиха бойно дежурство през 2017 г. и врагът имаше планове за тях. В допълнение към патрулирането, имаше планове да им монтират противовъздушна ракетна система. Вече имаше подобен опит. Колкото по-малко кораби има, толкова по-малко зенитно-ракетни системи ще бъдат поставени на тях, което означава повече възможности за украинските служби за сигурност и отбрана“, заяви той пред Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, цитиран от Укринформ.

Юсов каза, че „Сергей Котов“, заедно с потопения ракетен крайцер „Москва“, е участвал в атаката срещу Змийския остров в Черно море в началото на войната.

Той допълни, че това не е първият случай, когато украинските сили атакуват патрулния кораб. Предишните опити са били предприети през юли и септември миналата година.

Говорейки за екипажа на „Сергей Котов“, Юсов заяви, че има възможност част от екипажа да е успял да се евакуира, защото десетина линейки са пристигнали на брега.

Another bad night for #Russia's Black Sea fleet, after Ukrainian drones hit and sink the 'Sergei Kotov' warship. The Kremlin seems powerless to stop these attacks. As one Z-blogger put it: "Soon we will have only rubber banana boats." My latest from Kyiv https://t.co/rYzDEj7bLU