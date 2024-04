Поразен от украинска ракета: Стратегически бомбардировач на Путин избухна в пламъци, разби се над Южна Русия

В идео, публикувано в социалните медии показва шокиращия момент, когато руски ядрен бомбардировач на стойност 266 милиона евро пада на земята в пламъци над Русия, след като беше ударен от украинска ракета тази сутрин. Видеото показва внезапното спускане на стратегическия бомбардировачи Ту-22М3 на Путин, издигайки дим, преди да се разбие над района на Ставропол в Южна Русия.

Украинската армия пое отговорност за катастрофата, като каза в изявление, че тя е свалила самолета от въздуха със зенитни ракети. Съобщава се, че и четиримата членове на екипажа са катапултирали от ударения самолет. Първоначално руските източници казаха, че са добре и бяха откарани по спешност в болница.

Информация, разпространена по-късно разкри, че един е загинал и спасителните екипи все още търсят друг, обявен за изчезнал.

Украйна продължи да нанася значителни загуби на военновъздушните сили на Путин през последните месеци, като според съобщенията унищожава самолети 20 пъти по-бързо, отколкото Русия може да ги замени.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров каза в изявление, че четиримата на борда са успели да се спасят.

Руски обстрел в Източна Украйна, има жертви

"Намерени са двама пилоти от самолета, който се разби в Красногвардейски район. Живи са, караме ги в болница. Всички служби отидоха на мястото на инцидента", каза той.

По-късно се съобщава, че другите двама членове на екипажа са открити и са хоспитализирани.

Владимиров каза в публикация в Telegram по-късно в петък сутринта, че третият член на екипажа на самолета е загинал и все още се издирва четвъртият.

“Получена е актуална информация за инцидента с руски военен самолет в Красногвардейски район. За съжаление, третият член на екипажа загина. Изказвам съболезнования на семейството и приятелите му. Търсенето на четвъртия пилот продължава“, каза той.

Руското министерство на отбраната твърди, че "техническа неизправност" е вероятната причина за свалянето на летателния апарат, като същевременно признава, че самолетът се е връщал от бомбардировка над Украйна.

Moment one of Putin's £228million nuclear bombers tailspins to the ground while on fire over Russia after being blasted by Ukrainian missile

via https://t.co/VSUl7QLy5e https://t.co/oEAtjRhSsf