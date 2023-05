При руската атака срещу Киев: Най-малко един човек загина и трима бяха ранени

Н ай-малко един човек загина и трима бяха ранени в Киев при падането на отломки върху жилищна сграда, след като Русия предприе днес поредната си въздушна атака срещу украинската столица, предаде Ройтерс, като се позова на украински представители.

Schoolchildren were seen running and screaming along a Kyiv street during a Russian air attack on Ukraine's capital https://t.co/EGSgSwmTgf pic.twitter.com/KGqtVhgZhL

Военната администрация на Киев съобщи в "Телеграм", че двата най-горни етажа на жилищната сграда са унищожени и че все още може да има хора, затрупани под руините.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че най-малко един човек е загинал, че един е приет в болница и че други трима са ранени.

Украинските сили за противовъздушна отбрана унищожиха над 20 дрона при отблъскването на днешната руска атака срещу Киев, заяви военната администрация на украинската столица.

🔴 Live: At least one killed, four injured in Russian pre-dawn attack on Kyiv, officials ➡️ https://t.co/fwxhQfsOTA pic.twitter.com/Sr7PKLQCQ8

Ръководителят на военната администрация на Киев Сергий Попко определи днешната атака като масирана. В "Телеграм" той заяви, че Русия е извършила нападението само с дронове "Шахед" иранско производство.

Това е третата атака срещу Киев за 24 часа - понастоящем не е ясно какъв е броят на дроновете, използвани от Русия при днешното нападение, отбелязва Ройтерс.

Eleven ballistic and cruise missiles targeting Kyiv Oblast were shot down by Ukraine’s air defense in the late morning on May 29, marking the second Russian attack on the capital in less than 24 hours.https://t.co/o80FDGkkAx