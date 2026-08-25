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Украинска атака с дронове взе жертви и предизвика пожар в руска рафинерия

Дронове са паднали край гара Афипски в Краснодарския край, докато Украйна обвини руския генерал Валери Герасимов във военни престъпления.

25 август 2026, 09:35
Украинска атака с дронове взе жертви и предизвика пожар в руска рафинерия
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock
  • Двама души са загинали при украинска атака с дронове в Краснодарския край, при която отломки са паднали край гара Афипски и е избухнал пожар в местна нефтена рафинерия. В същото време двама души са убити при руски удар с управляема авиобомба по Запорожие.
  • Украйна обвини руския генерал Валери Герасимов във военни престъпления, твърдейки, че е издавал заповеди за удари по гражданска инфраструктура и лично е командвал мащабната атака срещу Киев на 2 юли 2026 г., при която според украинските власти са загинали 30 души и над 100 са били ранени.
  • Украинските власти заявиха, че ще търсят наказателна отговорност за Герасимов, за когото припомнят, че Международният наказателен съд е издал заповед за арест през юни 2024 г. във връзка с предполагаемото му участие в руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Украйна обвини Герасимов във военни престъпления за ударите по Киев

Двама души бяха убити при украинска атака с дронове, предизвикала пожар в нефтена рафинерия в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес.

"Отломки от дрон паднаха на територията на железопътната гара Афипски. За съжаление, двама души загинаха", написа Кондратиев в Телеграм и добави, че при атаката е избухнал пожар в местната рафинерия.

От украинска страна двама души са загинали при руска атака с управляема авиобомба в Запорожие, съобщи ръководителят на местната военна администрация Иван Федоров.

Междувременно стана ясно, че украинските правоохранителни органи са обвинили началника на Генералния щаб на руската армия и първи заместник-министър на отбраната генерал Валери Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде Укринформ.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украйна.

Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли 2026 г., когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети "Циркон" и "Искандер-М".

По данни на ССУ при атаката са били ранени и над 100 души, от които 70 са били хоспитализирани. Значителни щети са били нанесени и на повече от 20 жилищни сгради в различни части на Киев.

Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той самият остава на територията на Русия.

ССУ припомни, че през юни 2024 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Герасимов по обвинения във военни престъпления срещу цивилни в Украйна. Обвиненията са свързани с прякото му участие в руските ракетни удари срещу украинската енергийна инфраструктура през 2022 и 2023 г.

Според украинските власти 30 души са загинали при руската атака срещу Киев на 2 юли, като са регистрирани щети във всички райони на града.

Източник: БТА    
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