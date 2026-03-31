Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Р уски танкер с 730 000 барела петрол се очаква да акостира в понеделник в северното кубинско пристанище Матансас, осигурявайки краткотрайно облекчение за острова, който е изправен пред тежка горивна криза и икономически застой, пише The Wall Street Journal .

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да позволи еднократната доставка на руски сорт петрол "Уралс" с танкера "Анатолий Колодкин" на практика прекъсва двумесечна блокада, довела до сериозен недостиг на горива и увеличени прекъсвания на електрозахранването в страната.

Тръмп, който по-рано заплаши с мита държавите, продължаващи да доставят гориво на комунистическия остров, заяви в неделя, че "няма проблем" с конкретната доставка. "Те трябва да оцелеят", каза той за Куба, която неведнъж е посочвал като следваща цел в усилията си да отслаби враждебни режими в региона.

По думите на представители на Белия дом това не представлява промяна в политиката, а решенията се вземат за всеки случай поотделно. "Нефункциониращата икономика на Куба не може да бъде поправена без драматична политическа и лидерска промяна", заяви говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

Според настоящи и бивши официални лица, както и участници в преговорите между двете страни, решението да се допусне руският танкер идва на фона на по-бързо от очакваното влошаване на ситуацията в Куба, докато вниманието на Вашингтон остава насочено към войната с Иран. То също така съвпада с начален опит на САЩ да насочат горива и други икономически ресурси към малкия частен сектор на острова, заобикаляйки държавата.

Пристигането на танкера обаче създаде объркване в посланията на администрацията и повдигна въпроси за възможни бъдещи доставки. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви в понеделник, че страната ѝ ще работи за възобновяване на износа на петрол за Куба, който беше спрян в края на януари след заплахите на Тръмп за наказателни мита.

"Мексико има пълното право да доставя гориво по хуманитарни или търговски причини", подчерта тя, като добави, че частни компании са се обърнали към държавната петролна компания на Мексико с предложения за продажби към кубинския частен сектор.

Горивната криза в Куба е довела до опустяване на улиците в градовете, след като общественият транспорт почти е спрял. Университетите са изпратили студентите по домовете им, а болниците са отложили всички операции, освен спешните. Крехката и зле поддържана електропреносна мрежа на острова, наследена от съветската епоха, е претърпяла два национални сривa, наред с ежедневните планирани спирания на тока, които понякога продължават над 20 часа.

Според експерта по енергетика на Куба към Тексаския университет Хорхе Пиньон ефектът от доставката ще бъде ограничен и ще отнеме седмици, преди горивото да достигне най-нуждаещите се райони. Суровият петрол трябва първо да бъде преработен, а след това продуктите да бъдат транспортирани. Това е процес, който може да отнеме над 30 дни. "Това е само временно облекчение. Не виждам втори танкер на хоризонта", посочи той.

Случаят разкрива и затрудненията в плановете на администрацията на Тръмп да отслаби контрола на държавата върху икономиката чрез насочване на гориво към частния сектор. Стратегията цели да ограничи приходите на режима, като същевременно подкрепи частните инициативи.

В края на февруари Министерството на финансите на САЩ обяви, че ще позволи на лицензирани американски компании да продават гориво на Куба за частния сектор или за хуманитарни нужди, при условие че то не достига до държавни структури. Седмица по-късно бе уточнено, че това важи само за сделки извън контролираната от държавата кубинска банкова система.

Напрежение около доставка на два резервоара за дизелово гориво за американското посолство в Хавана обаче заплашва да провали по-широките планове. Пратката остана блокирана седмици наред в пристанището Мариел, което поражда опасения, че САЩ може да се наложи да намалят персонала в посолството.

В дипломатическа нота кубинското външно министерство определи искането на САЩ за дизел като "безсрамно", предвид щетите, които американската блокада нанася на икономиката и населението. Към понеделник вечерта горивото за посолството все още не беше доставено.

Американски представители заявиха, че са получили уверения от кубинските власти, че ще спазят задълженията си по Виенската конвенция и ще позволят навременни дипломатически доставки.

Ситуацията е толкова тежка, че в Куба липсва гориво дори за крановете в пристанище Мариел, използвани за разтоварване на хранителни контейнери, а недостигът на гориво за транспорт пречи на работниците да стигнат до работните си места.

Според Матю Ахо, съветник в юридическата кантора Akerman LLP, Куба вече е направила значителни отстъпки, като е позволила частен внос на горива, нещо, което на практика разчупва дългогодишния държавен монопол. По думите му властите са готови да отидат още по-далеч, включително чрез дългосрочни наеми на складове, запазване на собствеността върху горивото от страна на чуждестранни компании и извършване на плащания извън кубинската банкова система.

Този процес може да отвори път към частична приватизация на вътрешния пазар на горива, смята Рик Ереро от базираната във Вашингтон организация Cuba Study Group.

Ако бъде одобрено предложеното споразумение, американската компания Vanguard Energy е готова да доставя до 200 000 барела дизел и бензин месечно. Това е значително, но все още недостатъчно количество за нуждите на острова.

Компанията е подала заявления за лиценз, който да ѝ позволи да снабдява чуждестранни посолства в Хавана, както и хуманитарни организации, както и отделно разрешение за износ на дизел към силно натоварената обществена здравна система.

По-рано този месец заместник министър-председателят на Куба Оскар Перес-Олива Фрага заяви, че Хавана ще позволи на кубинци в чужбина да инвестират и да притежават бизнеси на острова, идея, която беше остро критикувана от влиятелната кубинско-американска емигрантска общност.

Представители на администрацията на Тръмп определят продажбите на гориво за частния сектор като тест и изразяват съмнения, че те няма да бъдат пренасочени към държавата.

Държавният секретар Марко Рубио предупреди, че лицензите ще бъдат отменяни, "ако хванем частния сектор да злоупотребява".

Той подчерта, че това не е цялостно решение на кризата: "Частният сектор в Куба е малък. Той съществува, но не разполага с капацитета да се справи с мащаба на предизвикателствата. Само това няма да реши сериозните проблеми на страната", заяви Рубио по време на посещение в Сейнт Китс, където участва в регионална среща и проведе разговори с кубински представители.