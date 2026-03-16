Свят

Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

16 март 2026, 09:37
Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент
Източник: Getty Images

В ърховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи днес като "опасен прецедент" решението на САЩ временно да облекчат санкциите срещу износа на руски петрол.

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел. Тя призова събитията в Близкия изток да не отклоняват вниманието от войната в Украйна. Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия, каза тя.

На извънредна среща: Външните министри от ЕС обсъждат ситуацията в Близкия изток

Основният въпрос е как протокът да остане отворен, оттам преминават 95 на сто от енергийните доставки за Азия, посочи Калас. Тя съобщи, че е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш дали не може в случая да бъде приложен подход, както при споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, по отношение на торовете. В наш интерес е протокът да бъде отворен, макар да не сме толкова зависими, колкото азиатските държави, обобщи Калас.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Кая Калас Върховен представител на ЕС Руски петрол Санкции САЩ Война в Украйна Ормузки проток Енергийни доставки Близък изток ООН
По темата

"Блъска, удря, плюе": Агресивен мъж тормози столичани - снимките му обикалят социалните мрежи

Ефектът „уау“ на

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 13 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 13 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 13 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

България Преди 57 минути

Контейнери и елтабла са повредени, заподозреният е задържан за 72 часа

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен към Института по астрономия при БАН

Кодът на светлината: Как FoReRo2 разгадава тайните на звездите и кометите

Любопитно Преди 1 час

Учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при Българската академия на науките (БАН) представят възможностите на инструмента FoReRo2 в престижното списание за наука Astronomy & Astrophysics

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Свят Преди 1 час

Организирано от сдружение „16 март 2025“, събитието почете паметта на загиналите.

Палеж в Казанлък унищожи три коли

Палеж в Казанлък унищожи три коли

България Преди 1 час

Четвърта кола е с леки щети, две от изгорелите автомобили са на един собственик

Украински дронове атакуваха руската столица - руската ПВО реагира

Украински дронове атакуваха руската столица - руската ПВО реагира

Свят Преди 1 час

През уикенда над 145 дрона са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана

Дрон атакува международното летище в Дубай

Дрон атакува международното летище в Дубай

Свят Преди 1 час

Авиокомпания "Емирейтс" обяви, че временно спира полетите си от и до Дубай

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Свят Преди 2 часа

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект

<p>Иран към&nbsp;Саудитска Арабия: Не можем един без друг</p>

Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив

Свят Преди 2 часа

Посланикът Алиреза Енаяти заяви, че Иран атакува само американски и израелски цели и иска международни гаранции за сигурност

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Свят Преди 2 часа

Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

Любопитно Преди 2 часа

Исторически триумф за Ирландия: Джеси Бъкли разплака залата с емоционална реч за майчинството, след като пребори конкуренцията и грабна първия си „Оскар“ за драмата „Хамнет“

Златната нощ на киното: Оскарите 2026 г. в кадри

Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Сезонът на наградите за 2026 г. завърши с няколко изненади, трогателен сегмент In Memoriam и някои съмнителни решения относно лицевото окосмяване. Вижте нашите отличия за вечерта

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Любопитно Преди 2 часа

Той изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

Свят Преди 3 часа

Шест статуетки и безкомпромисен политически коментар: „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън доминира 98-ите награди „Оскар“. Докато режисьорът предупреждава, че „фашизмът не изчезва“, Леонардо Ди Каприо блести в ролята на параноичен баща в свят на екстремизъм и изгубени илюзии

<p>Напрежение в Ормузкия проток: Индия успя да прекара газови танкери след разговори с Техеран</p>

Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Индийски танкери с втечнен газ преминаха безопасно след разговори с Техеран, докато Доналд Тръмп призовава за военни кораби в региона

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Любопитно Преди 3 часа

В следващите редове ще разберем какво всъщност е скир, по какво се различава от киселото мляко и защо мнозина го определят като един от най-здравословните избори в млечния отдел

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Любопитно Преди 3 часа

Малко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес

Всичко от днес

От мрежата

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Edna.bg

Максим Генчев нарисува Орфей, обяви картината за 230 евро

Edna.bg

Сашо Станков: Лудогорец превъзхождаше ЦСКА във всяко отношение

Gong.bg

Гафът на Игор Тудор, който разсмя социалните мрежи (видео)

Gong.bg

Раздадоха наградите „Оскар“, „Битка след битка“ е големият победител

Nova.bg

"Крещи, напада и заплашва": Потърпевши сигнализират за агресивен мъж в столичен квартал

Nova.bg