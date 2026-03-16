Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

В ърховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи днес като "опасен прецедент" решението на САЩ временно да облекчат санкциите срещу износа на руски петрол.

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел. Тя призова събитията в Близкия изток да не отклоняват вниманието от войната в Украйна. Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия, каза тя.

Основният въпрос е как протокът да остане отворен, оттам преминават 95 на сто от енергийните доставки за Азия, посочи Калас. Тя съобщи, че е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш дали не може в случая да бъде приложен подход, както при споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, по отношение на торовете. В наш интерес е протокът да бъде отворен, макар да не сме толкова зависими, колкото азиатските държави, обобщи Калас.