Руски ракети С-300 поразиха хотел в Харков (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д ве руски ракети удариха хотел в центъра на втория по големина украински град Харков снощи, като раниха 11 души, от които един тежко, съобщи областният управител, цитиран от Ройтерс.

На снимки, публикувани в интернет, се вижда, че много от прозорците са изпотрошени, има разрушени балкони и големи купчини отломки на улицата долу.

Губернаторът на Харков Олег Синегубов написа в Telegram, че ударът около 22:30 ч. местно време е бил нанесен с ракети С-300 в Киевския район на града.

"Девет от ранените са откарани в медицински заведения", пише Синегубов в приложението за съобщения. "Един от тях, 35-годишен мъж, е в тежко състояние", добави той. Сред ранените са и гостуващи турски журналисти, пише той.

Footage of the remains of a large hotel in Kharkov, after Russian air strikes.



Locals from the region report that members of the UKR military were staying in the facility. pic.twitter.com/l8wB7NAVNl