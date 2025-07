Самолет се разби в училищен кампус в Бангладеш

В оенен учебен самолет се разби в училищен кампус в Дака, Бангладеш, съобщават местни медии, цитирани от „Нюзуик“ (Newsweek).

Самотът F-7 BGI на военновъздушните сили на Бангладеш удари кампуса на училището и колежа „Майлстоун“ в Утара в понеделник, съобщи Канал 24, позовавайки се на Дирекцията за връзки с обществеността на страната (ISPR). F-7 BGI е самолет, произведен в Китай.

Кадри в социалните медии показват горящи останки и видимо ранени хора.

Местният пожарникар Лима Хан заяви, че най-малко един човек е загинал, а четирима други са ранени, въпреки че не предостави повече подробности.

Резаул Ислам, учител в колежа „Майлстоун“, каза, че малки деца учат в сграда, засегната от разбития самолет. „Сградата има дупки и е в пламъци“, каза той.

A training aircraft has crashed in Uttara, #Dhaka. The incident occurred this afternoon (Monday) in the Milestone College area of Uttara.



According to the Inter-Services Public Relations (ISPR), a Bangladesh Air Force F-7 BGI training aircraft crashed in Uttara. The aircraft… pic.twitter.com/DeivlfQI7o