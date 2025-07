Малък самолет се разби на магистрала в Италия и уби двама души (ВИДЕО)

М алък самолет се разби на натоварена магистрала в Северна Италия, при което загинаха пилотът и неговата спътничка. Ужасяващи кадри от мястото на инцидента показват как летателният апарат се спуска рязко от небето с носа напред и се взривява при удара в пътната настилка край Бреша.

Катастрофата отнема живота на пилота и адвокат Сержо Равалия (75 г.) от Милано и неговата партньорка Ан Мария Де Стефано (60 г.), съобщава местното издание Giornale di Brescia.

По информация на властите, двама шофьори също са пострадали при взрива. Видеозаписите показват как няколко автомобила преминават през пламтящото място на катастрофата.

Очевидци разказват пред местното издание, че Равалия вероятно е опитвал аварийно кацане на магистралата, но не е успял да възстанови скоростта на летателния апарат, което е довело до отвесното падане и загубата на контрол над самолета.

