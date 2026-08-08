Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

Р усия продължи ударите си по украинска пристанищна инфраструктура и кораби, за които твърди, че превозват военни материали за украинските въоръжени сили, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По данни на ведомството руските сили са използвали прецизни въздушно-изстрелвани оръжия и атакуващи дронове, за да нанесат удари по военни складове в черноморското пристанище Одеса, в които се съхранявало комуникационно оборудване.

В пристанището на Николаев са били поразени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад с оръжия и военни материали, посочи руското министерство и добави, че в Черно море е бил нанесен удар и по друг кораб, който според руските власти е превозвал военни материали за украинските въоръжени сили.