Р уската държавна телевизия изброи основните цели, които Москва може да вземе на прицел в случай на ядрен удар по САЩ. Освен това беше оповестено, че новата хиперзвукова крилата ракета, разработена от Русия, би могла да достигне американската територия за по-малко от пет минути.

Сред мишените са Пентагонът и президентската резиденция в Кемп Дейвид, щата Мериленд.

Репортажът, необичаен дори за понякога войнствените стандарти на руската държавна телевизия, беше излъчен снощи, дни след като президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е готова във военно отношение за ситуация, подобна на кубинската ракетна криза, ако САЩ създадат такава.

Телевизионният водещ показа карта на Съединените щати и посочи цели, които по думите му Русия би желала да порази в случай на ядрена война.

Абсурдното е, че сред мишените, описани като американски политически или военни командни центрове, са също армейският тренировъчен център "Форт Ричи" в Мериленд, затворен през 1998 г., военновъздушната база "Маккелън" в Калифорния, затворена през 2001 г., и военноморската комуникационна база "Джим Крийк" в щата Вашингтон.

Телевизионният водещ Дмитрий Кисельов, който е близък до управляващата върхушка в Кремъл, заяви, че новата руска хиперзвукова ракета "Циркон" може да порази целите за по-малко от пет минути, ако бъде изстреляна от подводница.

Russian state television has listed US military facilities that Moscow would target in the event of a nuclear strike, and said that a hypersonic missile Russia is developing would be able to hit them in less than five minutes. https://t.co/qHHeAaMfri #EU #EUpol pic.twitter.com/clPNbZOKZW