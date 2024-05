"В пълна готовност": Руската държавна телевизия отправи ядрена заплаха към САЩ

В одещ на руската държавна телевизия и пропагандатор на Кремъл отправи поредната ядрена заплаха срещу САЩ във връзка с продължаващата война в Украйна, заплашвайки с евентуален ядрен удар от страна на Москва.

Водещият Дмитрий Кисельов отправи заплахите по време на сегмент на държавния телевизионен канал "Русия-1". Откъс от предаването беше споделен в X от журналиста Франсис Скарр от BBC Monitoring.

"Време е за още ядрени заплахи от страна на Дмитрий Кисельов", написа Скарр.

"Той казва, че ако НАТО изпрати войски в Украйна, за да победи Русия, ядрени оръжия ще ударят центровете за вземане на решения и стартовите площадки на САЩ, Франция ще бъде "разоръжена за миг", а "Британските острови ще се озоват под вода".

Пропагандистите на Кремъл редовно предупреждават за предстояща световна война и ядрени удари от страна на Русия на територията на НАТО заради помощта и оръжията, предоставени на Киев от администрацията на Джо Байдън и членовете на военния алианс.

It’s time for more nuclear threats from Dmitry Kiselyov



He says if NATO sends troops to 🇺🇦 to defeat 🇷🇺, nukes will hit 🇺🇸 decision-making centres and launch sites, 🇫🇷 will be "disarmed in an instant", and - I apologise to any Irish - "the British Isles will go underwater" pic.twitter.com/yK4Y2yc3kg