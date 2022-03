Руска журналистка загина при обстрел в Киев

Руската журналистка Оксана Баулина, работеща за "Инсайдър" беше убита в Киев по време на руска ракетна атака, предава БГНЕС.

"Баулина загина при обстрел в Киев, изпълнявайки редакционна задача. Тя заснемаше разрушението, след като руските войски обстрелваха столичния квартал Подолски, когато попадна под нов ракетен обстрел".

Заедно с Баулина е загинал и още един цивилен, а двама са ранени и хоспитализирани.

Преди да се стане част от екипа на "Инсайдър", Баулина е работила във Фондацията за борба с корупцията на Алексей Навални. Организацията, обаче е включена в списъка на екстремистките организации в Русия, заедно с редица опозиционни медии. Това принуждава Баулина да напусне Русия.

Като кореспондент тя заминава за Украйна, където прави няколко репортажа от Лвов и Киев преди да бъде убита.

