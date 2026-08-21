Свят

Намериха мъртъв бивш генерал-майор от ФСБ в Москва

Според руските медии предварителната версия е самоубийство

Николай Киров Николай Киров

21 август 2026, 15:29
Намериха мъртъв бивш генерал-майор от ФСБ в Москва
Източник: iStock/GettyImages

Б ившият генерал-майорът от ФСБ Игор Лаптев е открит мъртъв в дома си в Москва. 83-годишният служител на съветските и руските служби за сигурност е бил намерен следобед на 20 август на улица „Верхняя Красноселская“.

Според руските медии предварителната версия е самоубийство. „Комерсант“ съобщава, че Лаптев е сложил край на живота си в жилището си. „Совершенно секретно“ цитира свой източник, според когото тялото е било открито с огнестрелна рана в главата в кабинета му.

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Към момента няма публично съобщение от руските правоохранителни органи, което окончателно да потвърждава обстоятелствата и причината за смъртта. Игор Лаптев е роден на 28 август 1942 г.  След завършването на Московския химико-технологичен институт „Д. И. Менделеев“ той работи в промишлеността, преди да постъпи в органите на държавната сигурност.

Според биографичните данни, публикувани от Центъра за военно-политически изследвания към МГИМО, Лаптев е служил в системата на КГБ, а впоследствие и във ФСБ. Участвал е във военните действия в Афганистан и се е занимавал с въпросите на информационната сигурност и изграждането на ведомствени информационни системи.

В края на 90-те години Лаптев преминава към работа в данъчната администрация. Той е бил заместник-министър по данъците и таксите, като според наличните биографични данни е имал ранг държавен съветник на данъчната служба първи клас.

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От 1998 г. Лаптев оглавява съвета на директорите на „Информтехника и Связь“, а по-късно и на групата компании „Информтехника“. Компанията е специализирана в разработването и производството на системи за защитена професионална комуникация за държавни и корпоративни структури. Данните за професионалния му път се потвърждават от профила му в Центъра за военно-политически изследвания към МГИМО. Според него Лаптев е бил награждаван с орден „Почет“ и редица медали.

Смъртта на Лаптев идва само няколко месеца след смъртта на друг високопоставен съветски и руски военен – генерал-полковник Станислав Петров.

Петров, който е бил началник на химическите войски на СССР и впоследствие първи началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили, е починал на 2 май 2026 г. на 87-годишна възраст. Тялото му бе открито в апартамента му в „Дома на крайбрежната улица“ в Москва.  По информация на ТАСС и „Известия“, правоохранителните органи са разглеждали самоубийството като предварителна версия за смъртта на Петров. В същото време Съюзът на ветераните на войските за радиационна, химическа и биологична защита съобщи, че Петров е починал след тежко заболяване.

Петров бе дългогодишен ръководител на съветските и руските войски за химическа защита и е участвал в ликвидирането на последиците от аварията в Чернобилската АЕЦ. Той е ръководил войските за РХБЗ на Русия до 2001 г.  Двата случая са отразени широко в руските медии, но наличните публични данни не дават основание да се твърди за пряка връзка между тях. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Игор Лаптев ФСБ КГБ
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