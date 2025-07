Руска атака по затвор и болница в Украйна, има жертви

Р уска атака с плъзгащи се бомби и ракети удари украински затвор и медицинско заведение през изминалата нощ, убивайки най-малко 21 души, съобщиха официални лица във вторник. Русия продължава да обстрелва цивилни райони, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с предстоящи санкции и мита, ако Кремъл не прекрати нападенията, пише The Associated Press (AP) .

При руски въздушен удар срещу затвор в югоизточната украинска област Запорожие са загинали най-малко 17 затворници и са ранени над 80 души, съобщиха украинските власти.

В Днипровска област се съобщава за най-малко четирима убити и осем ранени.

Russia kills 21 civilians in Ukraine as the Kremlin remains defiant over Trump threats https://t.co/uPboXeWhR1 pic.twitter.com/tesUzc1GqV — New York Post (@nypost) July 29, 2025

В понеделник Тръмп заяви, че дава на руския президент Владимир Путин срок от 10 до 12 дни да спре убийствата в Украйна, след три години война, съкращавайки 50-дневния срок, който беше поставил преди две седмици. Така Тръмп иска усилията за мир да покажат напредък до 7–9 август.

Тръмп нееднократно е порицавал Путин за това, че говори за прекратяване на войната, но в същото време продължава да обстрелва украински цивилни. Кремъл обаче не е променил тактиката си.

"Разочарован съм от президента Путин", заяви Тръмп по време на посещение в Шотландия.

Кремъл отвърна на удара, като високопоставен съюзник на Путин предупреди Тръмп "да не играе играта на ултиматуми с Русия".

"Русия не е Израел, нито дори Иран", написа в социалната платформа X бившият президент Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на руския Съвет за сигурност.

"Всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война. Не между Русия и Украйна, а със собствената му страна", подчерта Медведев.

От началото на пълномащабното нахлуване в Украйна Кремъл многократно предупреждава западните съюзници на Киев, че тяхното участие може да доведе до разширяване на конфликта към страни от НАТО.

"Официални лица в Кремъл продължават да представят Русия като в пряка геополитическа конфронтация със Запада, за да поддържат вътрешна подкрепа за войната в Украйна и за бъдеща руска агресия срещу НАТО", заяви във вечерен анализ в понеделник вашингтонският мозъчен тръст Institute for the Study of War.

Russia kills 21 civilians in Ukraine as the Kremlin remains defiant over Trump threats https://t.co/THpGfxUKkE — The Boston Globe (@BostonGlobe) July 29, 2025

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла две балистични ракети "Искандер-М" и 37 ударни дрона тип "Шахед" и примамки през нощта. По данни на Киев 32 от дроновете са били прехванати или неутрализирани от украинската противовъздушна отбрана.

Руската атака малко преди полунощ в понеделник е ударила затвора "Біленківська виправна колонія" с четири управляеми авиобомби, съобщи Държавната криминално-изпълнителна служба на Украйна.

Най-малко 42 затворници са хоспитализирани с тежки наранявания, а други 40 души, включително един служител, са с различни травми.

Атаката е разрушила столовата на затвора и е повредила административни и карантинни сгради, но периметърната ограда е останала цяла и няма данни за бягства, посочват властите.

Украински представители осъдиха нападението, заявявайки, че атаката срещу гражданска инфраструктура, каквато са и затворите, е военно престъпление според международните конвенции.

В Днипро ракети са ударили град Камянске, частично разрушили триетажна сграда и повредили близки медицински заведения, включително родилен дом и отделение от градската болница. Двама души са загинали, а петима са ранени, сред които и бременна жена, която е в тежко състояние, съобщи областният управител Сергий Лисак.

Други руски удари са поразили населени места в района на Синелниково с FPV дронове и авиобомби, при което е загинал най-малко един човек, а двама са ранени.

Според Лисак, руските сили са атакували и населеното място Великомихайлівка, при което е загинала 75-годишна жена, а 68-годишен мъж е бил ранен.