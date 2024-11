Разработва ли Украйна ядрена бомба

К иев опроверга слуховете, според които планира да разработи оръжия за масово унищожение.

„Украйна е поела ангажимент към ДНЯО (Договора за неразпространение на ядреното оръжие); ние не притежаваме, не разработваме и не възнамеряваме да придобиваме ядрени оръжия“, заяви говорителят на външното министерство Хеорхий Тихий в социалната мрежа X.

„Украйна работи в тясно сътрудничество с МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) и е напълно прозрачна по отношение на нейния мониторинг, който изключва използването на ядрени материали за военни цели.“

