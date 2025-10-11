Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Свят

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени

11 октомври 2025, 10:19
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Р уският президент Владимир Путин заяви, че се очаква скоро Москва да обяви ново оръжие, което е разработвала и тествала за своя огромен ядрен арсенал, най-големият в света, и предупреди, че надпревара във въоръжаването е в ход, пише Newsweek.

Това се случва на фона на изтичането на договора Нов СТАРТ между САЩ и Русия, ограничаващ ядрените оръжия,

което ще се случи през февруари 2026 г., както и на рязко ескалиращото напрежение със Северноатлантическия алианс заради продължаващата война в Украйна.

Нараства рискът от пряк сблъсък между Русия и НАТО. Западните съюзници обвиняват Русия в сериозни нарушения на въздушното пространство, заговори за саботаж, кибератаки и други подобни – което Москва отрича. И двете страни характеризират конфликта като форма на война.

„Степента на сложност на нашите системи за ядрено възпиране е по-висока от тази на която и да е друга ядрена държава“,

съобщи държавната информационна агенция ТАСС, цитирайки Путин, който е казал това първоначално на руски. „И ние развиваме всичко това много активно“.

Руският президент, който говореше на пресконференция в Душанбе, Таджикистан, в края на среща на върха на бивши съветски държави, добави: „Това, за което говорих през предишни години, че всичко напредва – ние го довеждаме до съвършенство“.

Кремъл заяви, че ще спазва задълженията по Нов СТАРТ за една година след изтичането му. Президентът Доналд Тръмп отговори положително, наричайки го „добра идея“, но все още няма ново официално споразумение, готово да удължи или замени договора.

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени.

„Държави се подготвят за тестове в надпреварата за ядрени оръжия“

В своите изказвания Путин също така заяви, че „определен вид надпревара във въоръжаването наистина е в ход“ в света и предупреди, че „някои държави се подготвят за изпитания“ на ядрени оръжия. Той не уточни кои.

„Но това е добре известно и на експертите. Винаги съществува изкушението да се провери ефективността на бойното гориво, което се съхранява в ракети от много, много години“, каза Путин, цитиран от ТАСС.

„Всичко се симулира на компютри и специалистите смятат, че това е достатъчно – но някои от тях смятат, че е необходимо да се извършат реални, пълномащабни тестове. И в някои държави, доколкото ни е известно, обмислят това и дори правят подготовки“, категоричен е руският президент.

Путин продължи:

„Ето защо казах, че ако те проведат тестове, ние ще направим същото. Добре ли е това или зле?

От гледна точка на осигуряването на сигурност – добре е. От обща гледна точка, свързана с възпирането и действията, насочени, ако не към намаляване, то към ограничаване на надпреварата във въоръжаването – вероятно не е лошо.

В този същия контекст ние предложихме удължаване на Договора Нов СТАРТ за поне една година. Нека всички да помислят по този въпрос“.

Източник: Newsweek    
