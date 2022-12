Русия започна да разрушава театъра в Мариупол

Р уските власти започнаха да разрушават развалините на театъра в Мариупол, предава Би Би Си.

Според Петро Андрющенко, помощник на украинския кмет на града в изгнание, окупационните власти искат да прикрият убийството на стотици цивилни.

Наскоро беше издигнат огромен параван около развалините на театъра. Ново видео показва как булдозер събаря стена в задната част на сградата.

Според Андрющенко руснаците планират да оставят фасадата на театъра непокътната и да построят нов театър за нея, "върху костите на гражданите на Мариупол".

Насъскани кучета, сексуално насилие: Как Русия и Украйна измъчват пленници

Преди Русия да нахлуе в Украйна миналия февруари и да обсади града, театърът беше център на живота в него.

Окупационните власти го заместиха със съветския мюзикъл от 60-те години на миналия век "Бременските музиканти". Вместо в бомбардирания театър, той се играе в Двореца на пионерите в града.

"Снимката е доказателство за нечовешката жестокост на руснаците"

По-рано този месец журналисти от "Асошиейтед прес" използваха сателитни изображения, за да преброят 10 300 нови гроба в гробище в Мариупол.

Свидетели са видели руските власти да изваждат тела от развалините на разрушени сгради и да ги отнасят за погребение.

Russians are covering up their own horror stories. This is the theater in Mariupol with fences around it, bombed while they knew civilians were hiding in it. Locals even painted it on the streets (ДЕТИ - CHILDREN) to prevent strikes but despite that, Russia bombed it.



War crimes pic.twitter.com/Iei0polPLv