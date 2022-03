Русия удари телевизионна кула в Киев

Р уските войници удариха телевизионната кула в Киев, съобщи агенция УНИАН.

Руски сили атакуваха телевизионна кула в украинската столица Киев, потенциално нарушавайки нейния сигнал, каза съветникът на украинското вътрешно министерство Антон Херащенко.

Russian forces have attacked a television tower in Ukraine's capital Kyiv, potentially disrupting its signal, Ukrainian Interior Ministry adviser Anton Herashchenko says pic.twitter.com/3rpp8mUjhk