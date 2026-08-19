Бягство от София и чужбина: Държавата дава пари за преместване в малките градове

К ак държавата ще връща българи от чужбина и ще стимулира вътрешната миграция чрез помощи и бонуси? Темата коментираха в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS проф. Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН, управленският консултант Любомир Гетов и преподавателят в катедра „Регионално развитие“ в УНСС проф. Камен Петров.

„Програмата на държавата за връщането на българи в чужбина е много добра стъпка. Има нужда от насочване на средства към малките населени места. При въпросната програма със сигурност има грешки.

Тя има два компонента – „Компонент 1“, който привлича българи от чужбина и граждани на трети страни, а „Компонент 2“ обръща внимание на вътрешната миграция”, каза проф. Ташев.

Социалното министерство дава пари при преместване в малко населено място

Проф. Петров коментира как работят подобни политики в другите държави. „По света с подобни програми се изразходваха много средства, но ефектът не е голям. Всеки българин, който е бил в чужбина не би напуснал добре устроеното населено място, за да се върне у нас в селище, където например няма канализация или връзка с останалата част от света.

По-важното е, че трябва да се изгради по-добра инфраструктура в населените места до 50 000 души и така ще могат да се привлекат по-големи инвеститори. Когато те видят, че има повече население, те ще бъдат по-сигурни в това да инвестират там”, смята той.

Любомир Гетов смята, че когато се прави подобна програма трябва да бъдат отчетени желанията на семействата къде да живеят те. „Има водещи фактори – здравеопазване, образование, добра инфраструктура и облагородяване. Моят опит в тази посока показва, че има интерес към релокация на млади семейства, защото София става пренаселена и всичко става по-трудно. Голяма част от малките общини имат достатъчно предприятия, където се получава добро заплащане“, изтъкна експертът.