Русия свали американски дипломати на път за мистериозната експлозия

Т рима американски дипломати са били свалени от влак на път за затворен арктически град, близо до военния тестов полигон в северна Русия, където преди два месеца стана тежък инцидент.

Тримата пътували за Северодвинск, където достъпът е ограничен за чуждестранни граждани. В града се намира военна корабостроителница и е близо до ракетния полигон, където през август стана експлозия и доведе до рязко покачване на радиационния фон.

Те са били свалени в понеделник от влак, движещ се между Северородвинск и Ньонокса. Те са преминали ограничена територия без разрешение, съобщават медиите по-рано тази седмица.

Триото, включително военноморски аташе и аташе по отбраната, бяха свалени от влака на гара Северодвинск около шест вечерта и след проверка на документи освободени, съобщи Интерфакс.

Дипломатите казали, че имали намерение да посетят Архангелск, съобщиха от Москва. В изявление, руското външно министерство обясни, че американските дипломати са били на официално посещение и са уведомили министерството на отбраната за плановете си. „Само че, те са заявили, че намерението им е да посетят Архангелск, а са се оказали на път за Северодвинск“, се допълва в изявлението. „Вероятно са се изгубили. Готови сме да дадем на американското посолство карта на Русия“.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви: „Американските дипломати са били на тежко официално пътуване и надлежно са уведомили руските власти за него“.

Москва ще връчи протестна нота на САЩ заради инцидента, свързан с тримата американски дипломати, свалени от влак в руския Архангелск. Това заяви статският-секретар Евгений Иванов, заместник-министър на външните работи.

Той отбеляза, че американските служители са защитени от дипломатически имунитет, като добави, че разследването ще продължи.

Информационна агенция ТАСС, позовавайки се на източник от органите на реда, заяви, че дипломатите са заподозрени в нарушаване на правилата за чужденци, посещаващи контролирани зони.

"Пътуването е било координирано, но тяхната дестинация е била Архангелск, а те някак са се озовали в близост до Северодвинск. Така че, смятам, ще бъдат подготвени някои административни протоколи. Мисля, че ще бъде проведено допълнително разследване", каза Иванов.

Някои руски градове, особено тези, в които се развиват военни и ядрени дейности, позволяват на чужденци да посещават само със специални разрешителни.

Руската държавна атомна агенция „Росатом“ призна, че петима от нейните служители са били убити при експлозия на 8 август по време на изпитание на ракетен двигател с ядрен реактор западно от Северодвинк. Радиационният фон в рада скочи 16 пъти над нормалното след инцидента. Ядрени експерти обясниха, че в този случай радиацията не е рискова за хората.

