Д вама души загинаха, а шестима бяха ранени при взрив на военен полигон в Архангелска област, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

Според министерството взривът е станал при изпитание на реактивен двигател с течно гориво на полигон край Архангелск. Избухнал е и пожар.

"В резултат от произшествието са получили травми с различна степен на тежест шестима представители на Министерството на отбраната и предприятието разработчик. Двама специалисти са загинали от получените рани. Всички пострадали са транспортирани оперативно в медицинско заведение, където им е указана необходимата медицинска помощ“, съобщават от ведомството.

"На площадката за изпитване на руското Министерство на отбраната в Архангелск, при изпитване на система за течно задвижване, е станала експлозия и продуктът се е запалил", се казва в изявлението.

Two dead and radiation spike reported after rocket test blast in Russia. Explosion took place at military testing range in Arkhangelsk region, where specialists were working on jet engine https://t.co/mFcti06012