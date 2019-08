Р усия погреба с почести петимата учени, които загинаха при експлозия по време на изпитания на ново оръжие в района на Архангелск.

Директорът на държавната компания „Росатом” Алексей Лихачов обеща на погребението на петимата, че ще постигне успех в разработването на иновативната оръжейна технология, но без да уточни каква е тя.

Погребението бе направено в затворения град Саров, южно от Нижни Новгород.

Петимата учени загинаха по време на тестове, които официално бяха обявени за изпитания на ракета. Веднага след инцидента близкият Двински залив беше частично затворен за корабоплаване.

Министерството на отбраната на Русия отрече да е имало изтичане на радиацията. Но в близкия град беше регистрирано 20 кратно увеличение на радиационния фон. Според експерти инцидентът може да е станал при тестване на крилата ракета с ядрено гориво. Вероятно това е „Буревестник”, едно от новите оръжия, с които руският президент Владимир Путин се похвали пред света през 2018 г.

По време на погребалната церемония, която включваше топовни салюти, Лихачов нарече загиналите учени „гордостта на страната” и „гордостта на ядрения сектор”.

„Най-голямата почит към тях би била да продължим работата си по новите модели оръжия, които със сигурност ще бъдат доведени до успешен край”, подчерта Лихачов.

Във видео интервю, публикувано в неделя, служител на изследователския институт в Саров намекна, че загиналите учени са работили над миниатюрен ядрен реактор.

За да лети ракета, захранвана от такъв, е необходима някаква форма на контролиран термоядрен синтез. Технология, която би довела до революция в енергетиката и то не в полза на Русия, тъй като страната разчита в голяма степен на износа на въглеводороди като нефт и природен газ.

В Саров беше обявен двудневен траур и беше разгласено, че учените са „изпълнявали задача от национално значение”.

„Росатом” посочи имената на загиналите: Алексей Вюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновски.

От ядреният център в Саров, който е част от „Росатом” съобщиха, че тестовете в Двинския залив са били предхождани от една година разработки и държавна комисия разследва какво се е объркало.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е получил много информация от инцидента в района на Архангелск,

„САЩ научиха много от експлозията на ракета в Русия. Имаме подобни, макар и по-напреднали технологии”, обяви Тръмп.

По време на студената война САЩ наистина се опитват да разработят, но безуспешно, технология на ракети с ядрено гориво, задвижвани от контролиран термоядрен синтез.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!