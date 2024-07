Р уските депутати няма да могат да пътуват в бъдеще свободно в чужбина без предварително разрешение според нов закон, приет днес от Държавната дума, съобщи ДПА.

Ако депутатите, които понякога имат достъп до чувствителна информация и дори до държавни тайни, отидат в бъдеще на почивка в чужбина без разрешение, те може да загубят мандата си.

Преди имаше сериозна критика в Русия, че депутатите пътуват чужбина, особено след като някои от тях публикуват снимки в социалните мрежи от луксозни пътувания, докато много техни съграждани служат на фронта в Украйна.

Сега депутатите от Думата и сенаторите от Съвета на федерацията трябва да получат разрешение преди пътуване в чужбина. С изключение на командировките, те едва ли ще могат да пътуват частно в чужбина в бъдеще без предварителни условия.

