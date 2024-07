Руски съд остави в ареста французин, обвинен в шпионаж

Р уски съд остави днес в предварителния арест до 5 август Лоран Винатие - френски изследовател, обвинен в незаконно събиране на военна информация, съобщи пресслужбата на московския съд, предаде Ройтерс.

Винатие, експерт по бившия Съветски съюз с дългогодишен опит в работата в Русия, е обвинен в незаконно придобиване на чувствителна руска военна информация, която би могла да бъде от полза за чужди разузнавателни служби. За това престъпление се предвижда максимална присъда от пет години затвор.

Another naive westerner languishes in jail, believing their love for #Russia would save them in the Terrorist State.



Laurent Vinatier, citizen of #France, told a court "I love Russia. My wife is Russian, my friends are all in Moscow." He was sent back to prison on spying charges pic.twitter.com/CqR4JC7nPb