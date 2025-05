Русия разследва оскверняване на съветски паметници в 15 държави, сред които и България

С ледственият комитет на Руската федерация води разследвания по над 20 наказателни дела за оскверняване на съветски военни паметници в 15 европейски държави, включително България, съобщи неговият ръководител Александър Бастрикин, цитиран от ТАСС.

В интервю за в. "Российская газета" Бастрикин изброи въпросните страни. Освен България, останалите са Латвия, Литва, Естония, Украйна, Полша, Германия, Чехия, Гърция, Австрия, Швейцария, Финландия, Словакия, Румъния и Молдова.

Anti-communist erasure is speeding up across Eastern Europe. Over 3,000 Soviet monuments have been torn down under “de-communization” laws, out of 4,000 built after WWII — according to the Russia-based “Never Forget” project. pic.twitter.com/75iVrHuGze