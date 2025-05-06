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С ледственият комитет на Руската федерация води разследвания по над 20 наказателни дела за оскверняване на съветски военни паметници в 15 европейски държави, включително България, съобщи неговият ръководител Александър Бастрикин, цитиран от ТАСС.

В интервю за в. "Российская газета" Бастрикин изброи въпросните страни. Освен България, останалите са Латвия, Литва, Естония, Украйна, Полша, Германия, Чехия, Гърция, Австрия, Швейцария, Финландия, Словакия, Румъния и Молдова.

Anti-communist erasure is speeding up across Eastern Europe. Over 3,000 Soviet monuments have been torn down under “de-communization” laws, out of 4,000 built after WWII — according to the Russia-based “Never Forget” project. pic.twitter.com/75iVrHuGze — red. (@redstreamnet) May 6, 2025

"И, за съжаление, подобен факт вече е регистриран в Русия - братската могила в село Казача Локня в Суджански район на Курска област", отбеляза Бастрикин.

Казача Локня бе превзето от украинските въоръжени сили по време на изненадващото им нахлуване в западния руски регион през август миналата година. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви през март, че селото е било отвоювано.

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