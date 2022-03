Русия разработва визови мерки срещу неприятелските държави

С поред руския външен министър Сергей Лавров Москва се фокусира и върху разработването на набор от мерки за отговор на неприятелските действия на САЩ и "техните сателитни държави". В Русия се разработва проект на президентски указ за ответни визови мерки срещу неприятелски държави. Това съобщи Лавров, предават от ТАСС.

„В момента се разработва проект на президентски указ за ответни визови мерки във връзка с неприятелските действия на редица чужди държави“, каза той на заседание на комисията на "Обединена Русия" за международно сътрудничество и подкрепа за сънародници в чужбина. Законът ще въведе редица ограничения за влизане на територията на Русия.

Lavrov says Putin will sign a decree restricting entry into Russia for citizens of "unfriendly countries" in response to western sanctions.



That's the US, the UK, Canada, all of Europe, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, and a few others besides. pic.twitter.com/SF6qD7VSxr