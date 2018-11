„Провокацията в Керченския проток е съзнателно организирана от президента на Украйна Петро Порошенко, с цел отлагане на изборите от 2019 г.“ Това заяви председателят на Държавната Дума на Русия Вячеслав Володин, коментирайки подписването на постановлението за въвеждане на военно положение в страната.

"По същество това е полагане на основи за отлагане на изборите от 2019 г. и за ограничаване на избирателните права на гражданите. За тази цел Порошенко извърши провокация в Керченския проток", каза говорителят. "За съжаление гражданите на Украйна станаха заложници на авантюрите на ръководството, чиято цел е да запази личната си власт по всякакъв начин", подчерта той.

С въвеждането на военно положение в страната се позволява временно прекратяване на члена на Конституцията относно правата на гражданите да избират и да бъдат избирани. Това се посочва в текста на документа, публикуван на интернет страницата на украинския парламент.

​Върховната Рада прие постановление следващите президентски избори в страната да се състоят на 31 март 2019 г.

Русия твърди, че три украински военни кораба са нарушили границата на Русия в Керченския проток - свързващ Черно и Азовско море. Трите кораба не реагирали на исканията на съпровождащите ги руски военни кораби и катери незабавно да спрат. Руската страна употребила оръжие с цел принудително спиране на украинските военни кораби и ги задържала. На трима ранени украински военнослужещи е оказана медицинска помощ, животът им не е в опасност, твърдят от руската страна.

Украйна, от своя страна, обвини Русия за случилото се. Украинската флота твърди, че е предупредила Русия предварително за маршрута на трите кораба. Според украинската страна трите кораба са прекарали часове в Керченския проток, тъй като петролен танкер е блокирал нарочно достъпа до протока.

Украйна твърди също, че шестима моряци са били ранени, след като руски гранични войски са открили огън по трите украински кораба.

Мястото на инцидента - стратегическо и за двете страни.

На 27 ноември съдът в Крим ще предприеме ответни мерки за прекратяване на задържането на украинските моряци

Задържани са 24 членове на екипажа на корабите на украинския флот, след като са пресекли руската граница в Крим, каза премиерът на републиката Сергей Аксенов по Първи канал.

"На ранените е оказана пълна медицинска помощ в Керч, състоянието им е стабилно", каза той.

Съединените щати предупредиха Русия, че "незаконни действия" като конфискуването на украински кораби в Азовско море предотвратяват развитието на нормални отношения между Вашингтон и Москва, съобщи АФП.

Американският посланик Ники Хейли заяви пред Съвета за сигурност на ООН: „САЩ биха приветствали нормални отношения с Русия. Но подобни действия продължават да правят това невъзможно".

Конфронтацията в морето е опасно развитие в продължителния конфликт, в който са затънали Украйна и Русия поради подкрепата на Кремъл за руските бунтовници в източната част на страната.

В интерес на всички е напрежението да бъде преодоляно с диалог, а задържаните моряци незабавно да бъдат освободени. Това написа в профила си във Facebook премиерът Бойко Борисов по повод конфликта между Русия и Украйна.

Говорителят на германското правителство Щефан Зайберт каза, че Берлин следи информациите с „голяма загриженост“ и призова към „сдържаност“ за избягване ескалиране на напрежението. „Ние внимателно ще следим случващото се“, каза той пред репортери и допълни, че германското правителство е имало контакт с Киев и Москва.

„Както знаете, германското правителство подкрепя суверенитета и териториалния интегритет на Украйна, което включва и Керченския проток –свободен достъп до Азовско море трябва да бъде осигурен.“

Зайберт определи изграждането на мост над Керченския проток „нарушение на международното право, защото Украйна не е включена“ и призова Русия да освободи украинските кораби и моряци. Говорителят на германското правителство допълни, че използването на военна сила от Русия е било „неоправдано“ и призова „двете страни бързо да възобновят диалога“.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви. че Русия трябва да върне на Украйна корабите и моряците, които бяха задържани при опита да преминат в неделя от Черно в Азовско море.

"Руските власти трябва да върнат на украинците моряците и корабите“, пише Туск, в Туитър. "Обсъдих ситуацията с президента на Украйна Петро Порошенко и проведох среща с негови представители по-късно днес. Европа е обединена в подкрепа на Украйна ..."

Breaking News: Ukraine declared martial law in regions bordering Russia after Russian forces fired on its naval vessels over the weekend, seizing 3 of them https://t.co/uiFhEO20Qe