Русия призова Украйна: Киев да преустанови всякаква подкрепа за терористична дейност

Р усия поиска от Украйна да й предаде ръководителя на службите за сигурност, както и други лица, свързани с терористични актове, извършени на руска територия, предадоха световните агенции, като се позоваха на изявление на руското министерство на външните работи.

"Русия отправи към украинските власти исканията си за незабавно арестуване и екстрадиция на всички онези, които са свързани с въпросните терористични актове", се казва в изявление на ведомството. В него се изброяват и тези актове.

В изявлението се казва, че сред онези, за които Русия е поискала да й бъдат предадени от Украйна, е и Васил Малюк, който е ръководител на Украинската служба за сигурност и който е признал, че неговата служба стои зад атаките срещу моста, свързващ Крим с руската континентална част, извършени откакто Кремъл през февруари 2022 г. нахлу в Украйна.

