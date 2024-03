Руски ракетни удари в Украйна, има жертви и щети

Н ай-малко един човек беше убит, след като руска крилата ракета порази инфраструктурен обект в западната украинска Лвовска област, а още един мъж загина при атака в Североизточна Украйна, предаде Асошиейтед прес, като се позова на украинските власти.

При удара в Лвов беше разрушена сграда и избухна пожар, написа в "Телеграм" областният управител Максим Козицки.

Олег Синегубов, губернатор на Харковска област, заяви, че 19-годишен мъж е бил убит на бензиностанция, поразена от снаряд.

Russian Forces launched a strike on energy facilities and gas production in Ukraine.



The strike disrupted the work of defense industry enterprises producing and repairing weapons, military equipment, and ammunition. All goals were reportedly hit the designated objects. pic.twitter.com/nACjStnJl6