Зеленски: Няма нощ или ден, когато руският терор да не се опитва да разбие живота ни

П резидентът Володимир Зеленски призова в послание за Великден украинците да се защитават от руската агресия, предаде ДПА.

„Сега няма нощ или ден, когато руският терор да не се опитва да разбие живота ни“, каза Зеленски в публикация, на английски в „Екс“.

В ранните часове на днешния ден Украйна беше подложена на руска атака, като целите бяха главно обекти на енергийната инфраструктура.

"My greetings to Ukrainians & all Christians celebrating Easter today. It is a holiday that reminds us of the power of the spirit that will not allow darkness to prevail. It will not allow the will to be overshadowed." pic.twitter.com/vCRXWrc45Y