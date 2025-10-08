Свят

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб

8 октомври 2025, 13:41
Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0" в действие, твърди ISW
Източник: Thinkstоck/Guliver

Р усия обвини Обединеното кралство в подготовка на саботажна операция, което според Института за изучаване на войната (ISW) показва, че Москва създава условия за конфликт с НАТО, пише Newsweek.

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб, което да бъде представено като подкрепа от Китай за пълномащабното нахлуване на Владимир Путин.

Институтът посочва, че Русия изглежда ускорява информационно-психологическата фаза на подготовка – „Фаза 0“ – от кампанията си за евентуална война с НАТО.

От Newsweek уточняват, че са направили опит да се свържат с британското външно министерство за коментар.

Защо е важно

Сериозно увеличаване на дроновете, навлизащи в въздушното пространство на НАТО, накара съюза да обвини Русия в засилване на хибридни атаки с цел да се тества готовността на алианса и предупрежденията на Запада за агресивните намерения на Москва извън Украйна.

Пропагандата на Кремъл вече представя инвазията в Украйна като война между Москва и НАТО, но анализът на ISW подсказва, че може да се очаква по-пряк конфликт.

Какво трябва да се знае

Руското разузнаване заяви, че Обединеното кралство планира група проукраински руснаци, воюващи за Украйна, да атакуват украински военен кораб или чужд цивилен кораб в европейско пристанище.

SVR твърди, че саботьорите ще бъдат оборудвани с китайска подводна техника и че Великобритания ще заяви, че действат по заповед на Москва, като ще обвини Пекин за подкрепата му на Путин.

Твърдението на SVR, направено в понеделник без предоставяне на доказателства, следва подобни обвинения за „фалшиви операции“ срещу европейски държави като Полша, Молдова и Сърбия, които ISW определя като „целенасочен модел на дейност“.

Целта е да се създадат физически и психологически условия за бъдещ конфликт и следва явни и тайни атаки срещу държави от НАТО, включително саботажни мисии, електронна война, смущения в GPS и палежи.

Планира ли се военно струпване

Институтът посочва, че няма точна времева рамка за кампанията на Кремъл срещу Запада, нито доказателства за военно струпване.

Въпреки това, дългосрочните планове, които НАТО посочва като доказателство за намеренията на Москва, включват преструктуриране на военни окръзи по западната граница и изграждане на военни бази на границата с Финландия.

Хибридните атаки и фалшивите обвинения целят да създадат страх в Европа и да разколебаят НАТО, докато Москва се стреми към отстъпки в своята война срещу Украйна, добавя ISW.

Какво казват от Русия

SVR заяви:

„Лондон е яростен, че многогодишните британски усилия да постигне ‘стратегическото поражение’ на Русия и да я превърне в държава-пария се провалят.“

Добавят, че кабинетът на Кеър Стармър и неговите специални служби се готвят да отговорят на успехите на Русия в украинския театър на операции с нова „отвратителна провокация“.

ISW коментира в понеделник:

„Кремъл създава условия, за да оправдае и мобилизира обществената подкрепа за всяка евентуална бъдеща руска агресия срещу НАТО.“

„Русия изглежда ускорява информационно-психологическата фаза – ‘Фаза 0’ – от кампанията си за подготовка за възможна война с НАТО.“

Какво следва

Европейските официални лица продължават да докладват за наблюдения на дронове в европейското въздушно пространство. Сред последните инциденти е наблюдение на устройства над международното летище Гардемоен в Осло, Норвегия, през нощта в неделя. Тези случаи подтикнаха страните от НАТО да предложат „дронова стена“ за противодействие на заплахата от Москва.

