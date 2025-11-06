Свят

САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възобновяването на ядрените опити

6 ноември 2025, 17:00
САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити
Източник: IStock

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възобновяването на ядрените опити. Руският президент Путин моментално му отговори по сходен начин, съобщи Deutsche Welle.

Какво значи това от техническа гледна точка? Нима отново ще има ядрени взривове?

На 16 юли 1945 година в 5:30 сутринта мощен взрив разтърсва пустинята в Ню Мексико. Ударната вълна се разпростира до 160 километра, а облакът, издигнал се на 12 километра височина, е видим на стотици километри. Това е първият тест на ядрено оръжие в човешката история. В следващите десетилетия САЩ проведоха над 1000 други изпитания – първоначално в атмосферата, а след 1960-те години само под земята – докато през 1992 г. Конгресът на САЩ не забрани всички ядрени тестове.

Четири години по-късно беше изготвен Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити (CTBT), който САЩ и няколко други държави подписаха, но така и не ратифицираха. Затова близо 30 години по-късно договорът все още не е влязъл в сила. Въпреки това светът в голяма степен се придържаше към него през целия 21 век - с изключение на Северна Корея, никоя друга държава не е правила ядрени изпитания след 1998 г.

Извършването на подземни ядрени тестове е малко вероятно

Преди няколко дни публикация на американския президент Доналд Тръмп предизвика силен отзвук, след като той обвини „други държави“, че поддържат „програми за ядрени изпитания“, и обяви, че поради това и САЩ незабавно ще възстановят тестовете на ядрени оръжия. Възможно ли е това да се отнася до подземни детонации на бойни глави?

В публикацията на Тръмп има известни неточности. Не САЩ, а Русия поддържа най-големия ядрен арсенал в света. Освен това за поддръжката и управлението на този арсенал отговаря не Пентагона (сега преименуван на „Министерство на войната“), а Министерството на енергетиката на САЩ. Неговият ръководител Крис Райт побърза да уточни пред Fox News, че става дума за „системни тестове, а не за ядрени експлозии“. Фокусът щял да пада върху нови системи за пренос на оръжия и „други компоненти на ядрено оръжие“, но не и за бойните глави. Но дали президентът иска точно това?

Проблемът: застаряващи ядрени оръжия

През десетилетията на мораториум САЩ не престанаха да поддържат инфраструктурата, необходима за ядрени тестове. Освен няколко изследователски лаборатории, Министерството на енергетиката все още управлява обекта „Nevada National Security Site“ (NNSS). Там са проведени над 900 подземни ядрени теста, макар последният да е отпреди 33 години. Според Вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания една подземна ядрена детонация не би била възможна „веднага“ или „в рамките на няколко месеца“, а най-рано след три години.

Не само САЩ, но и всички ядрени сили са изправени пред предизвикателството да модернизират и поддържат арсеналите си, без да прибягват до ядрени експлозии. За тази цел през 1990-те години във Вашингтон бе създадена програмата “Програма за мониторинг на арсенала”, която струва милиарди долари годишно. Около 27 500 служители подават в свръхмощни суперкомпютри безброй данни от ядрените тестове на 20 век, за да симулират с възможно най-голяма точност как биха се държали отделни компоненти при експлозия.

Русия и САЩ имат по над 5000 ядрени бойни глави. Много от тях са съхранявани в силноохранявани складове от десетилетия. Но и ядрените оръжия стареят: материали като уран-235 или плутоний-239 могат да се окисляват или химически да се разпадат, макар тези процеси да протичат бавно. Батерии, електронни и механични компоненти също се износват и трябва редовно да се подменят. Следователно, една атомна бомба неизбежно се променя, ако е престояла половин век в склад.

На границата на позволеното: “субкритични” тестове

За да изследват тези процеси, ядрените сили си оставиха вратичка при подписването на Договора за всеобхватна забрана: провеждането на т.нар. “субкритични ядрени опити”. Дълбоко под земята се детонира до половин тон химически експлозив, съдържащ малко количество плутоний. Тестовете се наричат „субкритични“, защото количеството плутоний не достига критичната маса, необходима за самоподдържаща се верижна реакция. Те позволяват да се изучи поведението на плутония, а получените данни се използват в компютърни симулации.

Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити не определя точно кога една експлозия се квалифицира като „ядрен тест“. „Субкритичният тест“ не води до измеримо изпускане на радиоактивен материал в околната среда и затова не е изрично забранен. САЩ са извършили поне 27 такива опита, последният е официално регистриран на 5 декември 2012 г. Счита се за сигурно, че и Китай, и Русия са извършвали подобни тестове, макар да има малко сведения кога и по какъв начин са проведени. Поради слабата им мощност тези експлозии практически не могат да бъдат усетени отвън.

Желание за други тестове?

Тръмп може би иска бъдещи тестове, при които материалът ще бъде доведен до самоподдържаща се верижна реакция в контролирани лабораторни условия. Доклади на Държавния департамент на САЩ от 2020 и 2022 г. посочват, че Москва и Пекин вече са провеждали именно такива изпитания. Вероятно Тръмп се е позовал на тези доклади, когато заяви пред СиБиЕс, че Русия и Китай „тестват дълбоко под земята, а хората не знаят какво точно се случва“.

Дали подобни опити изобщо могат да се провеждат незабелязано от външния свят, е спорно сред експертите. Организацията за забрана на ядрените тестове е изградила стотици станции за наблюдение по света, именно за да предотвратява такива сценарии.

Възможно е обаче Доналд Тръмп да има предвид друго: изпитания на оръжия и системи за доставка, които в кризисна ситуация могат да бъдат оборудвани с ядрени бойни глави. През последните пет години Китай изгради над 300 нови силоза за междуконтинентални балистични ракети, способни да достигнат САЩ при война. Русия също не изостава – преди дни президентът Владимир Путин тества подобни системи за доставка, а сега заявява, че не изключва възобновяване на ядрените изпитания. Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов посочи, че предвид последните изявления и действия на САЩ е „разумно незабавно да започнат приготовления за всеобхватни ядрени тестове“.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Ядрени опити САЩ Русия Доналд Тръмп Владимир Путин Ядрени оръжия Договор за всеобхватна забрана на ядрените опити Подземни ядрени тестове Субкритични ядрени опити Модернизация на ядрени арсенали
Последвайте ни

По темата

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

Жена роди дете на 14-годишния приятел на дъщеря си

Жена роди дете на 14-годишния приятел на дъщеря си

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 12 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 10 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 11 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 10 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Свят Преди 25 минути

Неидентифициран 39-годишен британски гражданин „е тясно свързан със склада за оръжия“

<p>Ума Търман предупреди дъщерята&nbsp;за тайния фетиш на Куентин Тарантино</p>

Ума Търман предупреди дъщерята Мая Хоук за тайния фетиш на Куентин Тарантино

Любопитно Преди 1 час

От години има слухове за странния фетиш на прочутия режисьор

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Любопитно Преди 1 час

Как да различим инфаркт от инсулт и защо бързата реакция е решаваща за живота

Мицкоски: Ние сме много пред Албания

Мицкоски: Ние сме много пред Албания

Свят Преди 1 час

Мицкоски: Обективната оценка е, че Черна гора е първа, на второ място сме ние и Сърбия

Ниското либидо сигнализира за тревожни здравословни проблеми

Ниското либидо сигнализира за тревожни здравословни проблеми

Любопитно Преди 2 часа

„Наблюдателни данни при възрастни хора показват, че по-доброто здраве е свързано с повече години сексуално активен живот“

Затрупани хора след срутване на ТЕЦ в Южна Корея

Затрупани хора след срутване на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Пожарната посочи, че точният брой на хората в неизвестност към момента не може да бъде потвърден

Правителството на Чехия подаде оставка

Правителството на Чехия подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Президентът Петър Павел ще приеме оставката на правителството

Колко богат е бил Ал Капоне? Какво показват реалните сметки на мафиотския бос

Колко богат е бил Ал Капоне? Какво показват реалните сметки на мафиотския бос

Любопитно Преди 2 часа

Истинските му финансови записи са оскъдни и умишлено непълни

Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Любопитно Преди 2 часа

Раймир Сатъртуейт твърди, че изпълнителят е забременил покойната му майка, Уанда Сатъртуейт, през 90-те години

Минус 15 млрд. долара на седмица: Най-дългият шътдаун в САЩ

Минус 15 млрд. долара на седмица: Най-дългият шътдаун в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това е най-дългият шътдаун в историята на САЩ

Скрити истини излизат наяве за тези 4 зодии

Скрити истини излизат наяве за тези 4 зодии

Любопитно Преди 3 часа

Под влиянието на Скорпиона, Венера изважда на повърхността всичко скрито – дълбоки чувства, неизказани истини и скрити желания

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

България Преди 3 часа

На водача му е прилошало е и спрял на пътното платно

Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

Свят Преди 3 часа

Доведеният баща нанесъл 101 наранявания на малкото дете, сравнени с тези от високоскоростна автомобилна катастрофа

„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз

„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз

Любопитно Преди 4 часа

„Добре дошли в Дери“ е предистория на „То“, която изследва ранната история на клоуна Пениуайз

Полицията в Германия разследва появата на свастики, изрисувани с човешка кръв

Полицията в Германия разследва появата на свастики, изрисувани с човешка кръв

Свят Преди 4 часа

Няма предположения кой стои зад това и откъде е кръвта

<p>Американската търговска камара в България създава &bdquo;Капсула на времето за следващите 30 години&ldquo;</p>

Започна Международната конференция „Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще”

България Преди 4 часа

Тя беше открита от председателя на Народното събрание Рая Назарян

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Ема Стоун - актрисата, която прави Холивуд по - човечен

Edna.bg

Кендъл Дженър посрещна 30 гола

Edna.bg

Кристиано разкри защо не е присъствал на погребението на Диого Жота

Gong.bg

Упамекано е далеч от договорка с Реал Мадрид, преговорите с Байерн продължават

Gong.bg

Работник почина в изкоп на ВиК в Лясковец (СНИМКИ)

Nova.bg

София пред нова криза с боклука? "Екобулпак" спря извозването на разделни отпадъци в 16 района

Nova.bg