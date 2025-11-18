3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

С лед три години търсене, НАСА осъзна, че е записала кадрите от кацането на Аполо 11 на Луната.

На 20 юли 1969 г. Нийл Армстронг излезе от Лунния модул на Аполо 11 „Орел“ и произнесе една от най-емблематичните речи на 20-ти век.

Речта и последвалото излизане на Луната бяха излъчени по целия свят за приблизително 650 милиона души. Качеството на видеото беше сравнително ниско, което дава усещането, че кадрите се предават от около 386 000 километра (240 000 мили) разстояние, от лунната повърхност. Много хора обаче не знаят, че е имало и по-висококачествени кадри, които веднага са били достъпни на Земята.

„Когато Нийл Армстронг слезе от стълбата, за да направи този исторически първи крач, стотици милиони зрители гледаха в захлас как се разиграва драмата. НАСА им предостави нещо, което никога преди не бяха виждали: човек, вървящ по Луната, на живо по телевизията“, обяснява НАСА.

„Повечето хора обаче не осъзнаха, че телевизионните кадри, които са видели, всъщност бяха с по-ниско качество в сравнение с това, което инженерите на наземните станции виждаха, когато суровото видео пристигаше от Луната на 250 000 мили разстояние. Докато обществеността виждаше размазани, призрачни образи, инженерите в станциите на НАСА в Калифорния и Австралия наблюдаваха ясни и отчетливи видеокадри на специални монитори, способни да възпроизведат нетрадиционния сигнал.“

За съжаление, задачата да се предават тези кадри на живо по целия свят изискваше компромиси.

„Въпреки че инженерите на НАСА знаеха, че конверторът на скана ще намали качеството на оригиналното изображение, те го възприемаха като инженерно решение. НАСА искаше телевизия на живо и единственият начин да я осигури тогава беше чрез технология за скан-конверсия, въпреки загубата на качество.“

След завръщането на астронавтите на Земята, първо като прекараха 21 дни в карантина, разполагаме с висококачествени снимки и кадри от повърхността на Луната. Но какво се случи с оригиналните кадри, които инженерите на наземните станции видяха и съхраниха веднага след стъпването на първите хора на Луната? За съжаление, както беше обичайно през ерата на VHS през 1980-те и 1990-те години, отговорът е „залепени са върху тях“.

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи, което доведе до тригодишно търсене от страна на Ричард Нафцгер, инженер на НАСА отговарящ за телевизионната обработка по време на мисията Аполо 11. Заключението от търсенето беше, че лентите са част от колекция от 200 000 ленти, които са били „дегажирани“ или магнитно изтрити.

„Всички сме натъжени, че ги няма. Всички бихме искали да имаме ретроспективен поглед 20/20“, каза Нафцгер пред NPR след края на търсенето.

„Не мисля, че някой в организацията на НАСА е направил нещо нередно, Просто е пропуснато, и никой не е доволен от това“, добави той.

Причината за изтриването е проста: сателити. След бума в космическата индустрия, изведнъж имаме много сателити, постоянно изпращащи данни на Земята, които трябва да се записват. Поради недостиг на магнитни ленти, НАСА започва да изтрива старите записи, за да освободи място за новите данни.

За щастие, все още разполагаме с по-нискокачествените кадри, които са внимателно възстановени и подобрени, дори ако не можем да видим първите кацания на Луната в цялата им слава.