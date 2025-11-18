Любопитно

3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи

18 ноември 2025, 14:48
3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната
Източник: iStock/Getty Images

С лед три години търсене, НАСА осъзна, че е записала кадрите от кацането на Аполо 11 на Луната.

На 20 юли 1969 г. Нийл Армстронг излезе от Лунния модул на Аполо 11 „Орел“ и произнесе една от най-емблематичните речи на 20-ти век.

Речта и последвалото излизане на Луната бяха излъчени по целия свят за приблизително 650 милиона души. Качеството на видеото беше сравнително ниско, което дава усещането, че кадрите се предават от около 386 000 километра (240 000 мили) разстояние, от лунната повърхност. Много хора обаче не знаят, че е имало и по-висококачествени кадри, които веднага са били достъпни на Земята.

„Когато Нийл Армстронг слезе от стълбата, за да направи този исторически първи крач, стотици милиони зрители гледаха в захлас как се разиграва драмата. НАСА им предостави нещо, което никога преди не бяха виждали: човек, вървящ по Луната, на живо по телевизията“, обяснява НАСА.

„Повечето хора обаче не осъзнаха, че телевизионните кадри, които са видели, всъщност бяха с по-ниско качество в сравнение с това, което инженерите на наземните станции виждаха, когато суровото видео пристигаше от Луната на 250 000 мили разстояние. Докато обществеността виждаше размазани, призрачни образи, инженерите в станциите на НАСА в Калифорния и Австралия наблюдаваха ясни и отчетливи видеокадри на специални монитори, способни да възпроизведат нетрадиционния сигнал.“

За съжаление, задачата да се предават тези кадри на живо по целия свят изискваше компромиси.

„Въпреки че инженерите на НАСА знаеха, че конверторът на скана ще намали качеството на оригиналното изображение, те го възприемаха като инженерно решение. НАСА искаше телевизия на живо и единственият начин да я осигури тогава беше чрез технология за скан-конверсия, въпреки загубата на качество.“

След завръщането на астронавтите на Земята, първо като прекараха 21 дни в карантина, разполагаме с висококачествени снимки и кадри от повърхността на Луната. Но какво се случи с оригиналните кадри, които инженерите на наземните станции видяха и съхраниха веднага след стъпването на първите хора на Луната? За съжаление, както беше обичайно през ерата на VHS през 1980-те и 1990-те години, отговорът е „залепени са върху тях“.

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи, което доведе до тригодишно търсене от страна на Ричард Нафцгер, инженер на НАСА отговарящ за телевизионната обработка по време на мисията Аполо 11. Заключението от търсенето беше, че лентите са част от колекция от 200 000 ленти, които са били „дегажирани“ или магнитно изтрити.

„Всички сме натъжени, че ги няма. Всички бихме искали да имаме ретроспективен поглед 20/20“, каза Нафцгер пред NPR след края на търсенето.

„Не мисля, че някой в организацията на НАСА е направил нещо нередно, Просто е пропуснато, и никой не е доволен от това“, добави той. 

Причината за изтриването е проста: сателити. След бума в космическата индустрия, изведнъж имаме много сателити, постоянно изпращащи данни на Земята, които трябва да се записват. Поради недостиг на магнитни ленти, НАСА започва да изтрива старите записи, за да освободи място за новите данни.

За щастие, все още разполагаме с по-нискокачествените кадри, които са внимателно възстановени и подобрени, дори ако не можем да видим първите кацания на Луната в цялата им слава.

Източник: iflscience    
НАСА Аполо 11 Кацане на Луната Нийл Армстронг Изгубени записи Магнитни ленти Изтриване на кадри Висококачествени кадри Сателитни данни 1969 г.
Последвайте ни

По темата

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 13 минути

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Свят Преди 23 минути

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

<p>Лувърът затвори една от галериите си</p>

Лувърът затвори една от галериите си заради структурни проблеми

Свят Преди 1 час

Галерията "Кампана", която включва девет зали с древногръцка керамика на първия етаж, беше затворена заради структурна слабост, съобщи музеят

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

България Преди 1 час

Дали ще има такива за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение

Учени: Родителите да искат съгласие от бебето, преди да му сменят пелената

Учени: Родителите да искат съгласие от бебето, преди да му сменят пелената

Любопитно Преди 1 час

Преподаватели от университета Дийкин в Австралия, твърдят, че родителите не трябва да чакат децата им да станат тийнейджъри, за да говорят с тях за подходящо докосване

Казусът "Корал": Лена Бориславова се яви в съда за делото срещу нея

Казусът "Корал": Лена Бориславова се яви в съда за делото срещу нея

България Преди 1 час

Тя е обвинена от прокуратурата в документна измама

<p>Радев удостои трима военнослужещи с Почетния знак на президента</p>

Румен Радев удостои трима военнослужещи с Почетния знак на президента

България Преди 1 час

Това стана на церемония на "Дондуков“ 2

Тръмп въвежда "ФИФА Пас" за Световното първенство по футбол

Тръмп въвежда "ФИФА Пас" за Световното първенство по футбол

Свят Преди 1 час

На финалите на Световното първенство по футбол догодина, които ще се състоят в САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат изиграни 104 мача

Булка каза "Да!" в надуваем костюм на динозавър (ВИДЕО)

Булка каза "Да!" в надуваем костюм на динозавър (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Естествено, за такава необичайна булка трябвала и подходяща музика – песента от „Джурасик парк“

<p>Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада</p>

"На пет минути от автокрацията": Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада

Свят Преди 1 час

Преходът към еднопартийно управление шокира много хора в малката южнокавказка страна с население от 3,7 милиона души

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Свят Преди 2 часа

Бившият пилот на Alaska Airlines беше овладян от екипажа, след като се опита да изключи двигателите на полет от Вашингтон до Сан Франциско. Той твърди, че е бил под влиянието на халюциногенни гъби и не е спал повече от 40 часа

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 2 часа

Испания посреща Зеленски - президентът се срещна с производители на оръжия

Испания посреща Зеленски - президентът се срещна с производители на оръжия

Свят Преди 2 часа

Той ще има серия от срещи в парламента на Испания и разговори с крал Фелипе VI

Задържаха двама мъже с фентанил в Пазарджик

Задържаха двама мъже с фентанил в Пазарджик

България Преди 2 часа

По случая е образувано бързо производство

<p>Зоната на смъртта: Дроновете &quot;изяждат&quot; фронтовата линия</p>

Зоната на смъртта в Украйна: Дроновете убиха класическата война

Свят Преди 2 часа

Военните тактики от Първата световна война са в миналото, дроновете превърнаха фронтовите линии в различен вид адски пейзаж

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

Gong.bg

"Отпадналите звезди" с шанс за изкупление при Тухел

Gong.bg

Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare

Nova.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg