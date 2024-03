Ядрен реактор на Луната: Амбициозният проект на Русия и Китай

П рез 2021 г. китайската и руската космическа агенция подписаха съвместно споразумение за изграждане на изследователска база на Луната. В ново съобщение космическите агенции заявяват, че се надяват до 2035 г. да изградят автоматичен ядрен реактор на лунната повърхност, който да захранва Международната лунна изследователска станция.

Може би сте забелязали, че нито един човек не е стъпвал на Луната, откакто "Аполо 17" я напусна през декември 1972 г. През последните няколко години на Луната бяха изпратени множество мисии без екипаж с различен успех, но ще мине известно време, преди хора отново да се разхождат по единствения ни естествен спътник.

Въпреки че Китай планира да изпрати човек на Луната до 2030 г., а Русия - до 2031 г., двете космически агенции обмислят да поставят реактор на лунната повърхност без човешко участие.

Russia And China Are Planning On Building A Nuclear Reactor On The Moonhttps://t.co/dBiQoff1on