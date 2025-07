Русия отменя голям военноморски парад

Р усия отмени ежегодния си военноморски парад "от съображения за сигурност", съобщи Кремъл, без да назове конкретната причина, съобщиха агенциите.

"Това е свързано с цялостната обстановка. Съображенията за сигурността са най-важни", каза руският президентски прессекретар Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос.

Денят на руските военноморски сили се отбелязва традиционно в последната неделя на юли. Тази година празникът се пада на днешната дата. Денят се отбелязва с тържествено преминаване на военноморски съдове във водите край Санкт Петербург, а организирането на парада бе възстановено с президентски указ през 2017 г., припомнят руските агенции.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че за изминалото денонощие силите му са свалили 291 украински дрона.

"Средствата за противовъздушна отбрана свалиха две управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от системи за залпов огън "Вампир" чешко производство и 291 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", посочи ведомството.

Оттам допълниха, че руска бойна авиация и дронове са ударили обекти за производство и управление на дронове в Украйна.

