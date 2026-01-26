Украйна нанесе тежки удари в Русия

У краинските въоръжени сили са поразили тази нощ рафинерията "Славянск еко" в руската Краснодарска област, предаде "Укринформ".

Има и кадри от ударите с дронове, поразили промишления обект. В района на целта са се чули експлозии.

"По предварителна информация са засегнати части от комплекса за първична преработка на петрол", се уточнява в изявление на украинските военни в Телеграм.

Годишният капацитет на предприятието надхвърля 4 милиона тона нефт. Този завод допринася за снабдяването на руските въоръжени сили, подчертава украинският Генерален щаб. Размерът на щетите се оценява.

Поразени са и логистичните складове на руските сили във временно окупирания Донецк и в село Солодководне, в Запорожка област, според същия източник.

Освен това за да бъдат отслабени настъпателните способности на руските войски, са били нанесени удари срещу контролния пункт на безпилотните летателни апарати на подразделението в района на Велика Новосилка (в Донецка област) и срещу зони на съсредоточаване на вражески сили край Юнакивка и Колисникивка (в Сумска и в Харковска област). Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява.