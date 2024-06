Кремъл за румънското злато: Русия не дължи нищо на никого

Д иалогът между Русия и Румъния по резолюцията на Европейския парламент (ЕП) с искане Русия да върне на Румъния нейното злато е невъзможен поради политизирането на темата, той трябва да бъде прекратен, заяви в интервю за ТАСС Михаил Швидкой, специален представител на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество.

През март 2024 г. на пленарна сесия в Страсбург Европейският парламент прие резолюция, с която призовава Русия да върне изцяло държавното съкровище на Румъния, което е присвоила незаконно по време на Първата световна война. В резолюцията членовете на ЕП посочват, че въпреки няколкото опита за дипломатически преговори след Първата световна война, държавното съкровище на Румъния, изпратено на Москва за съхранение между 1916 и 1917 г., така и не е било напълно върнато от Русия.

"При сегашните обстоятелства няма да водим диалог с никоя чужда неприятелска държава. Навремето имаше правителствена комисия за румънското злато, която не стигна до никакви резултати. Като цяло ми се струва, че тази тема трябва да бъде затворена по принцип. Поради редица причини. На първо място, поради настоящия контекст. Румъния има същата солидарна европейска позиция спрямо Русия, така че диалог по тази тема изобщо не може да има. Тоест трябва да има диалог, трябва да се запази по някои жизненоважни въпроси, но тази тема е доста политизирана от моя гледна точка", каза Швидкой.

