Русия напуска Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити

Д нес руските депутати гласуваха за отмяна на ратификацията от Москва на „Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити“, приближавайки се към изоставянето на забележително споразумение, което забранява тестването на ядрени оръжия, предаде АФП

Резултатите от долната камара на „Държавната дума“ показаха, че депутатите единодушно са одобрили законопроекта на първо четене. За да бъдат подписани от президента Владимир Путин, законопроектите трябва да преминат три четения в долната камара и да получат одобрение от горната камара.

Договорът има за цел цялостна забрана на всички ядрени опити и експлозии, след като Съветският съюз, Съединените щати и други ядрени сили извършиха над 2000 теста по време на Студената война.

И Русия, и Съединените щати подписаха договора през 1996 г., но Вашингтон никога не го ратифицира официално.

Висшият руски законодател Вячеслав Володин каза по-рано този месец, че Москва ще отмени ратификацията като "огледален отговор" на Съединените щати.

