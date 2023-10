"Летящият Чернобил": Какво знаем за чудодейната ядрена бомба

Н арастват опасенията, че Владимир Путин може да нареди ново изпитание на чудодейна ядрена бомба, която може да лети седмици наред, докато проверява слабостите на западната отбрана, пише Metro.

Ако това е така, това ще бъде 14-тото изпитание на ракетата "Буревестник", наречена "Летящият Чернобил". Всички предишни 13 опита се смятат за неуспешни.

Твърди се, че тази седмица тя се подготвя за 71-ия рожден ден на Путин.

Снимки от сателит и данни от авиацията предполагат, че се извършва подготовка за нов тест - или че такъв вече е проведен, съобщава New York Times.

Движенията на самолети и превозни средства около арктическата база също са били подобни на тези преди тестовете на "Буревестник", известен още като SSC-X-9 Skyfall, през 2017 и 2018 г., добавя вестникът.

Счита се, че всяко от 13-те предишни изпитания на ракетата се е провалило, включително едно през 2019 г., което доведе до смъртта на седем души, опитали се да спасят свръхсекретното оръжие.

Те бяха наречени "национални герои" от руския президент, без да се обяснява как са загинали.

Буревестникът се разглежда като променящо правилата на играта оръжие от типа "ден на страшния съд" с обсег до 14 000 мили, което означава, че може да порази континенталната част на САЩ от всяка точка на Русия.

