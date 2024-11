Русия изстреля ракета "Союз" с два спътника

Р усия изстреля рано тази сутрин ракета "Союз" с два спътника, предназначени за наблюдение на космическото пространство около земята, както и 53 малки спътника, включително два ирански, съобщи руската космическа агенция "Роскосмос", предаде Ройтерс.

Ракетата-носител "Союз-2.1", която излетя от руския космодрум "Восточний", изведе в орбита и два сателита "Йоносфера М", които ще станат част от космическата система за за наблюдение на йоносферата на земята, допълни "Роскосмос".

