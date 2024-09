Руска ракета удари 5-етажната сграда в Украйна, има затрупани хора

Р уска ракетна атака срещу централния украински град Кривой Рог в Днепропетровска област порази днес сградата на полицейското управление и най-малко трима души бяха ранени, съобщи в "Телеграм" службата за извънредни ситуации на Украйна, предаде Ройтерс.

An industrial facility and infrastructure were damaged, and a fire broke out. In Kryvyi Rih, a rocket hit the district police department. So far, five victims have been identified, and the search for civilians under the rubble continues.https://t.co/YfriZGIY0b pic.twitter.com/6nlajASJNy