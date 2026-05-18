Шефът на естонското разузнаване: Путин е изправен "пред много трудни избори" в Украйна

Р уският президент Владимир Путин няма много полезни ходове в Украйна, при положение че войските му не могат да напреднат съществено на бойното поле, а западните санкции ограничават ресурсите му, заяви пред Ройтерс ръководителят на естонското външно разузнаване Каупо Росин.

Росин каза още, че Русия губи повече хора, отколкото успява да привлече във въоръжените си сили, и че всеобща мобилизация би била изключително непопулярна и потенциално би подкопала стабилността.

Путин не се огъва за Украйна въпреки икономическата криза

"Всички тези фактори взети заедно създават ситуация, в която някои хора в Русия, включително такива на високо ниво, осъзнават, че имат голям проблем. Трудно е да се каже какво мисли Путин за това, но аз смятам, че всички тези фактори започват да влияят на процеса по взимане на решения", каза естонският представител в интервю за Ройтерс в Талин.

В последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам.

La Stampa: 4 причини защо Путин няма да спечели в Украйна

Според Росин основната причина финансовата ситуация в Русия да е "толкова лоша" са санкциите срещу финансовия сектор, които наистина имат сериозни последици. Той отбелязва още, че ограничителните мерки срещу петролния износ на Русия също намаляват приходите на Москва.

"Мисля, че сега им предстоят да правят много трудни избори. Трудно е да се предвиди какво ще решат в сегашната ситуация", каза ръководителят на естонското разузнаване.