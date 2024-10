Русия е домакин на срещата на върха на БРИКС

Р уският президент Владимир Путин е домакин на започваща днес среща на върха на организацията БРИКС в град Казан, предаде ДПА.

Форумът, на който ще се съберат 24 държавни и правителствени ръководители, е смятан от Путин за част от инициатива за създаване на нов световен ред, който да сложи край на доминацията на САЩ. Срещата ще продължи до четвъртък.

Сред по-важните гости се откроява китайският президент Си Цзинпин. Ще присъстват представители на общо 32 страни.

For Vladimir Putin, hosting the BRICS+” summit is an opportunity to show that Western efforts to isolate Moscow for its illegal war on #Ukraine have not been successful and that #Russia has friends around the globe, @AdamEGallagher and @drepalermo write. https://t.co/ko39A0Jg94