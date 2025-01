Русия: Девет украински дрона се опитаха да атакуват "Турски поток"

Р усия днес заяви, че е свалила девет украински дрона, които се опитали да атакуват част от инфраструктурата на газопровода „Турски поток“, през който руски газ тече към Турция и Европа, предаде Ройтерс.

Руското министерство на отбраната каза, че атаката била насочена срещу компресорна станция в Краснодарска област в Южна Русия, но съоръжението работи нормално и няма жертви.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници и към момента няма коментар от страна на Украйна.

The Russian Ministry of Defense stated that nine Ukrainian drones attempted to attack the "Russkaya" compressor station in the Krasnodar region, which supplies gas through the "TurkStream" pipeline. pic.twitter.com/K1PXRAkiuT