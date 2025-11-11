Стрелба с газов пистолет и преследване след катастрофа в Пловдив

Ш офьор прекара нощта в ареста, след като след катастрофа на бул. „Шести септември“ в Пловдив размахал газов пистолет и произвел изстрели срещу друг участник в движението.

Инцидентът станал след като виновният водач не спрял на мястото на катастрофата и бил последван от потърпевшия.

В неделя следобед около 17:00 ч. лек автомобил „Рено“ ударил отзад друга кола на бул. „Шести септември“ в Пловдив. Вместо да остане на място и да уреди произшествието, 69-годишният водач напуснал местопроизшествието. Потърпевшият го последвал и го настигнал до близка автомивка. Там мъжът открил два изстрела с газов пистолет.

Няма пострадали хора. Униформените от Шесто РУ задържали водача за едно денонощие. Оръжието е иззето и е назначена експертиза за вида и начина на придобиване. По случая е образувано бързо производство, а наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинение на мъжа, който е криминално проявен и осъждан.